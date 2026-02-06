ĐT nữ Việt Nam cắt ngắn kỳ nghỉ Tết, gặp ĐT nữ Trung Quốc vì mục tiêu World Cup

ĐT nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026, giải đấu cũng được tính suất tham dự VCK World Cup 2027. Với mục tiêu trở lại đấu trường danh giá nhất thế giới, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ Tết. Các cầu thủ sẽ chỉ được về đón Tết cùng gia đình trong ba ngày 28, 29 và Mùng 1 Tết trước khi trở lại tập luyện bình thường từ ngày Mùng 2 Tết.

Trước khi về nghỉ Tết cùng gia đình, các thành viên ĐT nữ Việt Nam sẽ sang tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 7 đến 14/2/2026. Trong một tuần này, ĐT nữ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với ĐT nữ Trung Quốc vào các ngày 10 và 13/2.

Do ĐT nữ Trung Quốc cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026 nên ban huấn luyện hai đội đã thống nhất các trận đấu sắp tới sẽ mang tính chất đá tập nội bộ, không mở cửa sân đón khán giả và không có tác nghiệp của truyền thông.

Tại VCK Asian Cup nữ 2026, 6 đội dẫn đầu sẽ có vé trực tiếp đến VCK World Cup 2027. 2 đội xếp kế tiếp sẽ giành suất dự vòng play-off liên lục địa. ĐT nữ Việt Nam ở bảng C cùng các đội Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa.

