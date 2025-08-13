Thời gian:
Bất ngờ với giá vé xem ĐT nữ Việt Nam thi đấu bán kết ASEAN Cup nữ 2025

VFF vừa công bố giá vé xem ĐT nữ Việt Nam thi đấu bán kết ASEAN Cup nữ 2025. Theo đó, sẽ có 2 mệnh giá vé được phát hành cho các CĐV

Tối 12/8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), ĐT bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A của ASEAN Cup nữ 2025. Người ghi bàn duy nhất là hậu vệ Thu Thảo.

Các cổ động viên đang tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trận đấu với ĐT nữ Thái Lan. (Ảnh: Như Đạt).



Với chiến thắng này, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành quyền vào bán kết với ngôi nhất bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B ở trận đấu kế tiếp.

Để chuẩn bị cho trận bán kết của ĐT nữ Việt Nam, VFF đã công bố giá vé xem màn so tài này. Theo đó, có 2 mệnh giá vé được phát hành cho các CĐV là 100.000 đồng và 200.000 đồng. Khán giả có thể đặt mua tại website https://datve.cahnfc.com hoặc ứng dụng VNPay. Đáng chú ý, 1 vé sẽ có hiệu lực cho cả 2 trận bán kết chứ không chỉ riêng trận đấu của ĐT nữ Việt Nam.

Trận bán kết của ĐT nữ Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h ngày 16/8. Trận bán kết 1 có sự hiện diện của ĐT nữ Thái Lan bắt đầu lúc 16h. Cả 2 trận đấu này đều được tổ chức ở sân Lạch Tray (Hải Phòng).

