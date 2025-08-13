Bất ngờ với giá vé xem ĐT nữ Việt Nam thi đấu bán kết ASEAN Cup nữ 2025

Tối 12/8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), ĐT bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A của ASEAN Cup nữ 2025. Người ghi bàn duy nhất là hậu vệ Thu Thảo.

Các cổ động viên đang tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trận đấu với ĐT nữ Thái Lan. (Ảnh: Như Đạt).





Với chiến thắng này, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành quyền vào bán kết với ngôi nhất bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B ở trận đấu kế tiếp.

Để chuẩn bị cho trận bán kết của ĐT nữ Việt Nam, VFF đã công bố giá vé xem màn so tài này. Theo đó, có 2 mệnh giá vé được phát hành cho các CĐV là 100.000 đồng và 200.000 đồng. Khán giả có thể đặt mua tại website https://datve.cahnfc.com hoặc ứng dụng VNPay. Đáng chú ý, 1 vé sẽ có hiệu lực cho cả 2 trận bán kết chứ không chỉ riêng trận đấu của ĐT nữ Việt Nam.

Trận bán kết của ĐT nữ Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h ngày 16/8. Trận bán kết 1 có sự hiện diện của ĐT nữ Thái Lan bắt đầu lúc 16h. Cả 2 trận đấu này đều được tổ chức ở sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn