Đột kích tư gia cựu CEO công ty giao đồ ăn, tịch thu 50 kg vàng ròng trị giá 764 tỷ đồng, 44 tỷ đồng tiền mặt chất như núi và 85 tỷ đồng đồ xa xỉ

Cảnh sát Trung Quốc thời gian qua đã công bố chi tiết vụ án tham nhũng chấn động liên quan đến Han Liu, cựu CEO Ele.me - nền tảng giao đồ ăn thuộc Tập đoàn Alibaba.

Theo kết quả điều tra, Han Liu cùng hai lãnh đạo cấp cao khác đã nhận hối lộ từ bốn nhà cung cấp dịch vụ logistics, với tổng số tiền hơn 40 triệu nhân dân tệ chỉ trong vòng chưa đầy hai năm. Từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2025, Han Liu đã nhận tiền hơn 30 lần, chia nhỏ và cất giấu tài sản vào nhiều căn hộ thuê để tránh bị phát hiện.

Khi tiến hành khám xét, cảnh sát đã thu giữ 50 kg vàng trị giá 6,2 triệu USD (tương đương khoảng 764 tỷ VNĐ), 12 triệu nhân dân tệ (khoảng 44,5 tỷ VNĐ) tiền mặt và số lượng lớn hàng xa xỉ trị giá 23 triệu nhân dân tệ (khoảng 85 tỷ VNĐ). Trong khi đó, lương hàng năm của CEO Ele.me vào khoảng 3-5 triệu nhân dân tệ và có thể lên tới 10 triệu nhân dân tệ nếu hiệu suất tốt.

Theo hồ sơ, Han Liu sinh năm 1988. Ông tốt nghiệp Đại học Thiên Tân năm 2011 và gia nhập Alibaba từ năm 2019. Ông chỉ mất năm năm để ngồi vào vị trí CEO Ele.me. Tuy nhiên sự thăng tiến nhanh chóng ấy lại song song với một chuỗi giao dịch ngầm.

Tháng 7/2023, Han Liu bắt đầu nhận hối lộ. Đến tháng 3/2024, ông chính thức lên làm CEO. Tháng 2/2025, ông Han bất ngờ bị giáng chức và trong tháng 6 cùng năm ông bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra cho biết ngoài Han Liu, bốn doanh nhân là nhà cung cấp logistics và hai lãnh đạo phụ trách vận hành - đánh giá KPI cũng nằm trong danh sách bị bắt. Vụ việc cho thấy quyền lực quá lớn tập trung trong tay một số ít cá nhân, đặc biệt trong việc phê duyệt nhà cung cấp, phân bổ tài nguyên và chi trả trợ cấp, đã tạo điều kiện cho tham nhũng kéo dài.

Vụ việc cũng cho thấy một thực tế rằng Ele.me không phải trường hợp đặc biệt. Những bê bối tương tự từng xuất hiện ở Meituan, JD Logistics, cho thấy vấn đề không nằm ở cá nhân mà ở cơ chế. Việc giám sát lỏng lẻo và quyền lực tập trung vào một nhóm nhỏ đã tạo điều kiện cho tham nhũng len lỏi.

Hiện tại, tất cả tài sản bất hợp pháp đã bị tịch thu. Những người liên quan sẽ phải đối diện án tù hàng chục năm. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ nhỏ. Liệu Ele.me và những gã khổng lồ công nghệ khác có dám cải tổ triệt để hệ thống để bịt lại lỗ hổng, hay những “Han Liu tiếp theo” vẫn sẽ xuất hiện?

Các chuyên gia nhận định, Ele.me cần khẩn trương cải cách cơ chế quản trị, tăng cường tính minh bạch trong lựa chọn nhà cung cấp, phân tách quyền lực giữa các bộ phận và siết chặt giám sát nội bộ. Nếu không, Han Liu có thể chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm” trong chuỗi lợi ích đằng sau hệ thống logistics.

Theo Sina, 163.com, CaixinGlobal

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường