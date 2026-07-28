Lâm Chí Dĩnh khoe ảnh bên con trai 1,8 m

Theo Sina, mới đây, Lâm Chí Dĩnh đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh chụp trong ôtô cùng con trai cả Kimi, hiện 17 tuổi. Trong ảnh, hai cha con cùng nở nụ cười khi ngồi cạnh nhau. Tuy nhiên, diện mạo hiện tại của Kimi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các nền tảng trực tuyến.

Lâm Chí Dĩnh chia sẻ ảnh chụp cùng con trai Kimi. Ảnh: Weibo.

Một số khán giả so sánh Kimi ở tuổi 17 với hình ảnh đáng yêu của cậu khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? nhiều năm trước. Bên cạnh những bình luận cho rằng Kimi đã trưởng thành và có nhiều thay đổi, một bộ phận người dùng mạng nhận xét cậu không thừa hưởng hoàn toàn những đường nét nổi bật của bố.

Trước những ý kiến về ngoại hình của con trai, Lâm Chí Dĩnh đã lên tiếng tại một hoạt động công khai gần đây. Nam diễn viên cho biết những bức ảnh Kimi bị nhận xét là “không đẹp” chủ yếu xuất phát từ góc chụp chưa phù hợp.

“Ở ngoài, thằng bé rất đẹp trai”, Lâm Chí Dĩnh nói. Anh cũng thể hiện thái độ rõ ràng khi bảo vệ con trai trước những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Nam diễn viên cũng tiết lộ một số thông tin về cuộc sống hiện tại của Kimi. Theo Lâm Chí Dĩnh, con trai anh đã cao khoảng 1,8 m, yêu thích chơi guitar và cầu lông. Khi đứng cạnh nhau, hai cha con thường được nhận xét giống anh em do Lâm Chí Dĩnh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi ngoài 50.

Lâm Chí Dĩnh nhấn mạnh anh hoàn toàn tôn trọng mong muốn của con. Việc Kimi có xuất hiện công khai, tham gia hoạt động giải trí hay chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân hay không sẽ do chính cậu quyết định.

Lâm Chí Dĩnh lên tiếng bảo vệ con trai Kimi trước những bình luận về ngoại hình. Ảnh: HK01.

Kimi từng được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng bố. Sau chương trình, Lâm Chí Dĩnh và gia đình hạn chế công khai hình ảnh của con để Kimi có cuộc sống bình thường.

Lâm Chí Dĩnh gia nhập làng giải trí năm 1992, khi 17 tuổi, sau đó nhanh chóng nổi tiếng với hình tượng trẻ trung và được truyền thông gọi là “Cơn lốc nhỏ châu Á”. Ngoài âm nhạc, Lâm Chí Dĩnh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Tuyệt đại song kiêu, Thiên long bát bộ và Sợi dây chuyền định mệnh.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn