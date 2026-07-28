Thắp hương xong nên đứng chờ hay đi làm việc khác?

Trong nhiều gia đình Việt, sau khi cắm hương lên bát hương, có người vẫn đứng chắp tay thêm vài phút, trong khi có người quay lại nấu cơm, dọn dẹp hoặc chuẩn bị những công việc khác. Sự khác biệt này khiến không ít người băn khoăn liệu việc rời khỏi bàn thờ ngay sau khi thắp hương có phải là điều nên tránh hay không.

Thực tế, không có quy định chung nào trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt yêu cầu phải đứng cạnh bàn thờ cho đến khi hương cháy hết mới được rời đi. Việc đứng chắp tay thêm một lúc sau khi thắp hương chủ yếu xuất phát từ thói quen của từng gia đình. Nhiều người dành vài phút để khấn nguyện, tĩnh tâm hoặc bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên trước khi tiếp tục công việc trong ngày. Đây được xem là khoảng thời gian giúp việc thờ cúng diễn ra trang nghiêm và trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, sau khi đã dâng hương và khấn xong, nếu cần quay lại công việc thường ngày thì hoàn toàn có thể rời khỏi bàn thờ. Điều này không đồng nghĩa với sự thiếu tôn kính, miễn là việc thắp hương đã được thực hiện nghiêm túc và thành tâm.

Có thể đi làm việc khác ngay sau khi thắp hương không?

Câu trả lời là có.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người thắp hương vào buổi sáng trước khi đi làm hoặc trước bữa cơm. Sau khi hoàn thành việc khấn lễ, họ tiếp tục chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa hoặc làm các công việc khác trong gia đình. Đây là điều khá phổ biến và không có quy định nào cho rằng phải đứng chờ bên bàn thờ trong suốt thời gian hương cháy. Tuy nhiên, nếu rời đi, gia chủ vẫn nên bảo đảm khu vực bàn thờ an toàn. Hương cần được cắm chắc chắn, tránh nghiêng đổ, đồng thời không để những vật dễ cháy quá gần bát hương. Đây là lưu ý quan trọng hơn nhiều so với việc đứng chờ hay không. Ngoài ra, nếu đang có lễ cúng hoặc giỗ chạp với đầy đủ nghi thức, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen đứng trang nghiêm thêm một khoảng thời gian ngắn trước khi bắt đầu các công việc tiếp theo. Điều này mang ý nghĩa giữ sự trang trọng của buổi lễ hơn là một quy định bắt buộc.

Vậy nên đứng chờ bao lâu?

Không có mốc thời gian cố định. Nếu muốn, bạn có thể đứng chắp tay thêm vài phút sau khi cắm hương để hoàn thành lời khấn và ổn định lại không gian thờ cúng. Sau đó hoàn toàn có thể quay lại công việc thường ngày mà không cần đợi hương cháy hết. Trong trường hợp có chuẩn bị mâm lễ, nhiều gia đình chỉ chờ đến khi tuần hương gần hết hoặc hết rồi mới tiến hành hạ lễ. Đây là một tập quán khá phổ biến, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc mọi người phải đứng cạnh bàn thờ trong suốt khoảng thời gian đó.

Điều quan trọng không nằm ở việc đứng chờ

Việc đứng cạnh bàn thờ sau khi thắp hương không phải là thước đo của sự thành kính. Điều đáng quan tâm hơn là cách chuẩn bị bàn thờ gọn gàng, thực hiện việc dâng hương với thái độ nghiêm túc và luôn bảo đảm an toàn trong quá trình hương cháy. Nếu có thời gian, việc đứng tĩnh tâm thêm vài phút cũng là một nét đẹp trong sinh hoạt của nhiều gia đình. Nhưng nếu cần tiếp tục công việc sau khi đã khấn xong, bạn cũng không cần quá băn khoăn. Trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt, lòng thành và sự trân trọng đối với ông bà, tổ tiên vẫn luôn được xem là điều quan trọng hơn việc phải đứng chờ bên bàn thờ đến khi hương cháy hết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tác giả: Thư Hân

Nguồn tin: Phụ nữ mới