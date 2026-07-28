Trùm lừa đảo Chen Zhi bị truy tố thêm tội danh, có thể lĩnh án tử hình

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông Chen Zhi xuống máy bay tại Bắc Kinh ngày 8-1, sau khi ông bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo Caixin, một tạp chí kinh doanh của Trung Quốc, ông Chen Zhi (Trần Chí), 38 tuổi, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc hồi tháng 1 và chính thức bị bắt giữ hôm 6-7.

Ông Chen Zhi là nhà sáng lập Prince Group, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia. Giới chức Trung Quốc cáo buộc đơn vị này có liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Tạp chí Caixin ngày 27-7 cho biết các công tố viên đã hủy bỏ cáo buộc che giấu tài sản do phạm tội mà có, nhưng đã bổ sung hai tội danh mới là xâm phạm bản quyền và cố ý gây thương tích.

Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng bằng các thủ đoạn tàn bạo có thể bị phạt từ 10 năm tù, tù chung thân đến tử hình.

Ngoài vụ án tại Trung Quốc, ông Chen Zhi còn bị Mỹ truy nã với cáo buộc điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Theo báo SCMP, hai cộng sự thân cận của ông cũng đã bị dẫn độ về Trung Quốc và bị truy tố với nhiều tội danh, từ giam giữ người trái phép đến cố ý gây thương tích.

Trong đó, ông Liu Ren, nhà sáng lập Tập đoàn Jinbei Group, bị dẫn độ từ Campuchia hồi tháng 6 với cáo buộc điều hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến dưới thương hiệu Jinbei và lôi kéo công dân Trung Quốc tham gia đánh bạc.

Ông Li Xiong, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Huione Group - công ty con của Prince Group - cũng bị dẫn độ về Trung Quốc hồi tháng 4.

Trong khi đó, ông Hu Shi, người được tin là nhân vật quyền lực thứ hai tại Prince Group, đã bị bắt tại Nhật Bản vào tháng trước vì tội làm giả tài liệu, theo Hãng tin Kyodo.

Nhà chức trách cho biết ông Hu Shi, 44 tuổi, là người gốc Trung Quốc mang quốc tịch Cộng hòa Cyprus. Ông bị nghi ngờ sử dụng nhiều tên gọi khác nhau, bao gồm Chen Xiaoer và Hu Xiaowei.

Tháng 6 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Hu Shi, mô tả ông là đàn anh của Chen Zhi. Hiện ông vẫn đang ở Nhật Bản.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn