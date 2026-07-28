Vì sao nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị TP Hải Phòng bị khởi tố?

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Tòng Đông (Tạ Viết Đông), nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị TP Hải Phòng, để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo khoản 4 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Tạ Viết Đông tại cơ quan Công an.

Vụ án được điều tra từ đơn kiến nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ liên quan đến việc phá dỡ công trình cầu tàu bến thủy nội địa tại khu vực xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên (nay là phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) xảy ra năm 2019.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Công ty TNHH Toàn Mỹ được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu tại khu vực bãi bồi ngoài đê Tả sông Cấm.

Sau khi thành phố có chủ trương dừng thực hiện dự án, ngày 5/9/2019, Công ty TNHH Toàn Mỹ và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị TP Hải Phòng đã lập biên bản thống nhất phương án xử lý. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản sau khi Ban Quản lý dự án hoàn tất việc thanh toán giá trị khối lượng san lấp mặt bằng và các khoản hỗ trợ liên quan.

Tuy nhiên, từ ngày 11 đến 14/9/2019, khi chưa có quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền, chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận và chưa nhận được sự đồng thuận của doanh nghiệp, Tạ Tòng Đông vẫn ký nhiều văn bản chỉ đạo triển khai phá dỡ công trình cầu tàu bến thủy nội địa của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Cơ quan điều tra xác định, với chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị TP Hải Phòng, Tạ Tòng Đông không được pháp luật giao thẩm quyền quyết định việc phá dỡ công trình của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bị can vẫn ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc phá dỡ, vượt quá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Sau khi thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Tòng Đông để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc khởi tố, bắt tạm giam bị can tiếp tục thể hiện quyết tâm của Công an TP Hải Phòng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân