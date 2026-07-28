Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá trước thời hạn đối với đồng chí Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; trưởng các phòng và đoàn thể Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá trước thời hạn 11 tháng đối với đồng chí Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng và cán bộ, chiến sĩ đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Với cấp bậc hàm mới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, phát huy tối đa trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá trước thời hạn là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đối với đồng chí Phạm Thành Long trong suốt quá trình công tác, chiến đấu, rèn luyện và cống hiến của đồng chí đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Tác giả: Hồng Hạnh - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn