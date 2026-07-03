Đoàn Việt Nam đã đưa 23 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận nạn nhân - Ảnh: Bộ Quốc phòng

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, ngày 1/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt.

Đoàn đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy cho đến nay lên con số 23. Đoàn cũng đã bàn giao cho địa phương cùng lực lượng tại chỗ 7 vị trí còn lại.

Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa động đất kép. Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Delcy Rodriguez thông báo quốc tang 7 ngày bắt đầu từ 18h ngày 1/7 (giờ địa phương) và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch, tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ.

Tác giả: Diệu Anh

Nguồn tin: baochinhphu.vn