Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 1.700 người

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường đổ nát sau động đất ở Caracas, Venezuela, ngày 24/6/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN phát)

Ngày 29/6 (giờ địa phương) Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo số người thiệt mạng do 2 trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela hôm 24/6 vừa qua đã tăng lên 1.719 người, trong khi 5.034 người khác bị thương và 15.866 người bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, vụ nổ tại một giếng dầu ở thị trấn La Victoria, bang Apure phía Tây Nam của Venezuela, đã làm ít nhất 17 người bị thương.

Nhật báo Ultimas Noticias dẫn nguồn tin chính quyền cho hay vụ nổ xảy ra do "sự rò rỉ các loại khí dễ cháy."

Kể từ chiều 29/6 (giờ địa phương), các cơ quan an ninh Venezuela đã tiến hành sơ tán phòng ngừa người dân sống gần hiện trường. Theo thông tin ban đầu, những người bị thương là nhân viên của công ty Colven.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/6 (giờ địa phương) thông báo nước này đã cam kết tài trợ hơn 300 triệu USD để viện trợ cho Venezuela bị ảnh hưởng bởi động đất, tăng so với cam kết 150 triệu USD trước đó.

Theo thông báo, khoản viện trợ này sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, hỗ trợ lương thực, nước uống và vệ sinh, nơi trú ẩn, bảo vệ và hậu cần.

Ngoài ra, Mỹ đã triển khai 4 đội tìm kiếm và cứu nạn đô thị đến Venezuela, bao gồm hơn 300 nhân viên phản ứng nhanh và gần 20 chó nghiệp vụ.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một phái đoàn của Israel dự kiến khởi hành đến Venezuela vào ngày 30/6 để hỗ trợ công tác cứu trợ sau trận động đất.

Phái đoàn của Israel sẽ bao gồm các đại diện từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Israel và Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa.

Nhóm đầu tiên khởi hành vào ngày 30/6, bao gồm các chuyên gia kỹ thuật từ Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa cùng với các quan chức Bộ Ngoại giao, dự kiến có thêm các chuyên gia cứu hộ và xây dựng được triển khai khi cần./.

Tác giả: Xuân Phong - Phạm Hà

Nguồn tin: vietnamplus.vn