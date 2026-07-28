Định giá kiểu… Việt Nam

Xuân Son được định giá là cầu thủ đắt nhất hiện tại của Việt Nam

Người ta cho rằng việc định giá một cầu thủ phải dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, vị trí thi đấu, phong độ, thành tích hay những đóng góp cho đội bóng… Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một bộ tiêu chí tuyệt đối để xác định giá trị của một cầu thủ. Ngay cả Transfermarkt, trang web được xem là uy tín về định giá, cũng không chỉ vận hành bằng những thuật toán phức tạp mà còn dựa trên nguyên lý trí tuệ đám đông. Nói một cách dễ hiểu, cộng đồng người dùng sẽ đưa ra các đánh giá, phân tích rồi cùng tham gia điều chỉnh mức giá. Chính hiệu ứng đám đông đôi khi tạo nên giá trị, thậm chí quyết định luôn mức định giá của cầu thủ.

Với bóng đá Việt Nam, câu chuyện định giá lại càng không có một quy chuẩn rõ ràng. Một cầu thủ nhận mức phí chuyển nhượng cao chưa chắc đã là người giỏi nhất, mà đôi khi chỉ đơn giản là người được thị trường cần nhất. Khi nguồn cung khan hiếm nhưng nhu cầu quá lớn, giá trị của cầu thủ sẽ tăng lên đáng kể.

Giá trị của Đình Bắc tăng lên đáng kể sau VCK U23 châu Á 2026

Xuân Son hiện được định giá 550.000 euro, nhưng con số ấy hoàn toàn có thể cao hơn nếu xét trong bối cảnh bóng đá Việt Nam. Lý do là Son đã nhập tịch và có thể thi đấu như một nội binh, yếu tố khiến giá trị của anh trở nên đặc biệt. Ngược lại, nếu chuyển sang một thị trường nước ngoài, mức định giá ấy có thể thấp hơn rất nhiều.

AFF Cup 2026 không chỉ là sân khấu để các đội tuyển cạnh tranh danh hiệu mà còn là cơ hội để nhiều cầu thủ nâng tầm giá trị bản thân. Giá trị ấy không đơn thuần được phản ánh qua phí chuyển nhượng, mà còn đến từ sức hút thương mại, những hợp đồng quảng cáo và vị thế ngày càng lớn trên thị trường.

Đình Bắc là minh chứng rõ nét. Sau VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo trẻ nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón, kéo theo mức lót tay, tiền lương và các chế độ đãi ngộ đều tăng đáng kể.

Vì thế, xem AFF Cup 2026 như một mùa "định giá" cũng không hề quá lời.

Giá trị đội hình các ĐTQG tại AFF Cup 2026

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn