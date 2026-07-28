Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Cầu Hồng Phong được xây dựng từ năm 1985, bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Cầu Hồng Phong được xây dựng từ năm 1985, có chiều dài hơn 100m, mặt cầu rộng gần 2m. Đến nay, công trình đã không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân. Những dấu hiệu xuống cấp xuất hiện ở hầu hết các hạng mục khiến cây cầu trở thành nỗi lo thường trực đối với người tham gia giao thông.

Ghi nhận thực tế, hệ thống lan can dọc hai bên cầu đã hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều đoạn lan can bị gãy đổ hoàn toàn, để lộ khoảng trống sát mép cầu nhìn thẳng xuống dòng sông bên dưới. Không ít vị trí, các cột trụ lan can bằng bê tông đã bong tróc, nứt vỡ, chỉ còn trơ phần mố, không còn khả năng chịu lực hay bảo vệ người đi đường nếu xảy ra va chạm. Để hạn chế nguy hiểm, tại một số vị trí hư hỏng, người dân đã tự gia cố tạm bằng những thân tre, thanh gỗ thay cho các thanh ngang lan can bằng sắt đã gãy. Tuy nhiên, những giải pháp mang tính chắp vá này chỉ giúp cảnh báo tạm thời chứ không thể bảo đảm an toàn. Dưới tác động của thời tiết và thời gian, các vật liệu tạm bợ cũng nhanh chóng xuống cấp, càng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Có nhiều vị trí, hệ thống lan can bảo vệ người và phương tiện tham gia giao thông đã bị gãy đổ. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Không chỉ các cột trụ lan can bị hư hỏng, nhiều thanh ngang bằng sắt dọc thành cầu cũng đã bị hoen rỉ, mục nát, gãy rụng xuống lòng sông. Có đoạn, toàn bộ hệ thống thanh chắn dài hơn 10m không còn tồn tại, khiến người điều khiển phương tiện chỉ cần một chút mất lái là có thể rơi khỏi cầu. Đối với trẻ em, người già hoặc người điều khiển xe máy vào ban đêm, nguy cơ mất an toàn rất lớn.



Bề rộng mặt cầu hạn chế, mỗi khi có hai xe máy đi ngược chiều gặp nhau, cả hai đều phải giảm tốc độ, thậm chí dừng hẳn để nhường đường. Chỉ một thao tác điều khiển thiếu chính xác cũng có thể dẫn đến va chạm hoặc khiến phương tiện mất cân bằng.



Nhiều người dân cho biết, mỗi lần qua cầu đều phải hết sức tập trung. Không ít phụ nữ khi điều khiển xe máy đến những đoạn lan can đã bị gãy phải chủ động chống chân xuống mặt cầu để giữ thăng bằng, tránh nguy cơ trượt xe bị nghiêng đổ, ngã xuống sông. Vào những ngày mưa, mặt cầu trơn trượt hoặc khi có gió lớn, việc lưu thông càng trở nên nguy hiểm.

Những đoạn lan can của cầu bị hỏng, gãy được thay thế, cột tạm bằng những thân tre, thanh gỗ. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Điều đáng nói là, trước đây UBND huyện Diễn Châu (cũ) đã từng ra thông báo về việc cấm lưu thông nhưng mỗi ngày, hàng trăm lượt phương tiện xe máy, xe đạp, xe kéo vẫn nối đuôi nhau qua cây cầu này. Vào mùa mưa bão, khi lưu lượng nước trên sông Vách Bắc dâng cao, lưu tốc dòng chảy mạnh, điều kiện lưu thông trên cầu trở nên bất lợi thì việc di chuyển trên cầu càng tiềm ẩn những hiểm nguy.



Thực trạng xuống cấp của cầu Hồng Phong còn tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Việc vận chuyển nông sản, hàng hóa gặp nhiều khó khăn; các phương tiện có tải trọng lớn hơn không thể lưu thông, làm hạn chế khả năng kết nối giao thương giữa các khu vực, gây rào cản phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày càng tăng, việc duy trì khai thác một cây cầu đã quá niên hạn sử dụng và xuống cấp nghiêm trọng không chỉ gây mất an toàn mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những sự cố đáng tiếc. Thực tế cho thấy, những biện pháp sửa chữa nhỏ lẻ, chắp vá không còn đủ để khắc phục tình trạng hư hỏng của công trình. Trong khi chờ đợi một giải pháp căn cơ, mỗi ngày, người dân xã Đức Châu vẫn đang tiếp tục đánh cược sự an toàn của mình trên cây cầu đã in dấu thời gian.

Xe máy nối đuôi nhau qua cây cầu hẹp rộng chưa đến 2m, khiến việc tránh nhau gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Châu, Nghệ An cho biết, ngày 4/7 vừa qua, đoàn công tác của UBND xã Đức Châu đã thành lập đoàn trực tiếp kiểm tra hiện trường và tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng cầu Hồng Phong. Đây là bước khởi đầu quan trọng để chuẩn bị triển khai dự án xây dựng cầu mới, đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của người dân địa phương. UBND đã đề xuất với UBND tỉnh Nghệ An cho chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Hồng Phong. Hiện UBND tỉnh đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó có Dự án cầu Hồng Phong.

Dự án sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi, giảm thiểu ách tắc giao thông, tăng cường kết nối giao thương giữa các xã cũ (như Diễn Vạn, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Kim…) với nhau; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các vùng lân cận; tạo thuận lợi cho việc hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch phát triển của xã Đức Châu.

Tác giả: Hải An

Nguồn tin: baotintuc.vn