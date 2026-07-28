Chính thức duyệt quy hoạch 1/500 siêu dự án 80.000 tỷ của Vingroup tại Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh.

Theo quyết định, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được quy hoạch trên diện tích gần 460ha, thuộc các lô đất CN5-1, CN5-4 đến CN5-9, CC5-1 và CC5-2 trong Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng (thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng).

Khu đất có phía Đông giáp đường Nguyễn Chí Thanh, phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch lộ giới 60 m; phía Bắc và phía Nam lần lượt giáp các tuyến đường quy hoạch N.01 và N.05

Theo quy hoạch, VinMetal Hà Tĩnh được định hướng phát triển thành tổ hợp sản xuất thép hiện đại với đầy đủ các phân khu chức năng như khu nguyên liệu, luyện cốc, luyện gang, luyện thép, cán thép, cán nóng, nhà máy nhiệt điện, sản xuất vôi - xi măng, kho bãi thành phẩm, khu xử lý xỉ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu văn phòng điều hành. Dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.320 lao động khi đi vào hoạt động.

Dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 27/2/2026. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty con của Tập đoàn Vingroup.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 12.000 tỷ đồng (chiếm 15%) và khoảng 68.000 tỷ đồng là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng theo tiến độ thực hiện. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Về VinMetal, đây là công ty con được Vingroup thành lập với vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, hiện do ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ chức Tổng Giám đốc.

Theo Vingroup, mục tiêu trước mắt của VinMetal là chủ động nguồn cung thép và vật liệu đầu vào cho các lĩnh vực cốt lõi trong hệ sinh thái như phát triển bất động sản của Vinhomes và sản xuất ô tô điện VinFast.

Về dài hạn, doanh nghiệp hướng tới cung cấp thép cho các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Giờ và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh. Tại Hà Tĩnh, Tập đoàn Vingroup đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất ôtô điện VinFast quy mô 360.000m2 với công suất 200.000 xe/năm, nhà máy sản xuất pin VinES với vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng và được chấp thuận dự án nhà xưởng cho thuê phục vụ công nghiệp phụ trợ quy mô 21.400 tỷ đồng.

Tác giả: Thu An

Nguồn tin: vietnamfinance.vn