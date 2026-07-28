Cầu thủ già nhất World Cup

World Cup 2026 không chỉ chứng kiến Tây Ban Nha lên ngôi vô địch lần thứ 2, mà còn khắc họa rõ sự chuyển giao thế hệ của bóng đá thế giới. Trong thống kê được FIFA công bố sau giải đấu ngày 27/7, Cristiano Ronaldo và Gilberto Mora là 2 cái tên đại diện cho khoảng cách lớn về tuổi tác.

Ở tuổi 41, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt tại World Cup 2026. Trong khi đó, Gilberto Mora của Mexico là cầu thủ trẻ nhất giải khi mới 17 tuổi.

Ronaldo khép lại chương cuối World Cup ở tuổi 41

Cristiano Ronaldo bước vào World Cup 2026 với tư cách đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha và cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất giải đấu (41 tuổi, 4 tháng và 5 ngày). Đây được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng. Ronaldo từng tuyên bố sẽ khép lại hành trình tại sân chơi lớn nhất hành tinh sau mùa hè năm nay.

Ronaldo là cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt tại World Cup 2026 theo thống kê của FIFA. Ảnh: Jeenah Moon/Reuters.

Hành trình của tuyển Bồ Đào Nha không diễn ra như kỳ vọng. Đội bóng dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước Tây Ban Nha, còn Ronaldo hứng chịu nhiều chỉ trích khi không tạo được nhiều dấu ấn trên sân.

Sau trận thua, tiền đạo 41 tuổi thừa nhận rất buồn, nhưng khẳng định không hối tiếc vì đã cống hiến tất cả. Dù kết thúc World Cup theo cách không trọn vẹn, Ronaldo vẫn kịp thiết lập thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt tại giải đấu năm nay.

Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng gây chú ý với huy hiệu Di sản World Cup (Legacy Patch) trên áo đấu. Đây là một trong những huy hiệu mới được FIFA giới thiệu tại giải đấu năm nay nhằm tôn vinh các cầu thủ có đóng góp đặc biệt cho lịch sử giải đấu. Legacy Patch được đặt bên dưới logo World Cup trên tay áo phải và chỉ dành cho những cầu thủ từng tham dự từ 5 kỳ World Cup trở lên.

Đến nay, Ronaldo có 233 lần khoác áo đội tuyển, ghi 146 bàn, đồng thời giữ kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá quốc tế. Dù chưa vô địch World Cup, Ronaldo vẫn góp công lớn giúp Bồ Đào Nha giành những danh hiệu quan trọng, bao gồm chức vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League, qua đó khẳng định vị thế của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Gilberto Mora mở ra thế hệ mới của bóng đá Mexico

Ở đầu bên kia của thống kê là Gilberto Mora. Tiền vệ người Mexico dự World Cup khi mới 17 tuổi và 240 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất giải theo xác nhận từ FIFA.

Mora là một trong những phát hiện đáng chú ý của World Cup 2026. Không chỉ gây chú ý vì còn rất trẻ, Mora còn được khen nhờ khả năng quan sát tốt, giữ nhịp trận đấu ổn định và chơi bóng chững chạc. Một số bình luận viên gọi anh là “Pedri của Mexico”.

Theo Fox Sports, nhiều HLV và đồng đội, trong đó có Santiago Giménez, nhận xét Mora có tính cách kỷ luật, khiêm tốn và ham học hỏi. Chân sút trẻ tuổi được kỳ vọng sẽ sớm chuyển sang châu Âu. Chi tiết anh đọc sách trên xe đội thay vì dùng điện thoại cũng được nhắc đến như ví dụ cho sự chín chắn của cầu thủ này.

Gilberto Mora là gương mặt trẻ nhất tham dự World Cup năm nay. Ảnh: Raquel Cunha/Reuters.

Trước khi gây tiếng vang tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Mora trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Club Tijuana và được đôn lên đội một từ mùa 2024/25. Sinh ra tại Tuxtla Gutiérrez (Mexico), anh chơi sở trường ở vị trí tiền vệ tấn công, thuận chân phải, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trên hàng công và đã ghi 10 bàn ở cấp CLB.

Theo FIFA, Mora ra mắt tuyển Mexico ngày 28/6/2025 trong trận gặp Saudi Arabia, khi mới 16 tuổi. Đến năm 2026, anh đã là tuyển thủ quốc gia, được Transfermarkt định giá khoảng 10 triệu EUR và có Rafaela Pimenta làm người đại diện. Hợp đồng hiện tại của Mora với Tijuana có thời hạn đến năm 2029, kèm điều khoản giải phóng được cho là khoảng 20 triệu GBP.

Cầu thủ trẻ với chiều cao khiêm tốn 1,68 m lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn, trong đó có Manchester United. Theo Mirror, đội chủ sân Old Trafford đã theo dõi tài năng 17 tuổi của bóng đá Mexico hơn 6 tháng và từng nằm trong nhóm quan tâm sát sao nhất.

Khoảng cách 24 năm giữa Ronaldo và Gilberto Mora phản ánh rõ nét sự chuyển giao của bóng đá thế giới. Một bên là huyền thoại chuẩn bị nói lời chia tay sân chơi World Cup sau nhiều kỳ giải liên tiếp, bên còn lại là cầu thủ trẻ tuổi vừa có lần đầu góp mặt ở đấu trường lớn nhất hành tinh.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: znews.vn