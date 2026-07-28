Xe ben tông sập cửa hàng mắt kính, 4 người trong gia đình bị thương

Ngày 28/7, Công an phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại gần giao lộ Tô Ngọc Vân- Phạm Văn Đồng khiến tiệm mắt kính bị đổ sập hoàn toàn phía trước nhà.

Xe ben tông dải phân cách rồi lao vào cửa hàng mắt kính.

Theo thông tin ban đầu, khuya 27/7, xe ben BKS 50H-351.. lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân hướng về chợ Thủ Đức. Khi vừa qua giao lộ Tô Ngọc Vân-Phạm Văn Đồng khoảng 50m, xe ben bất ngờ tông và cuốn đi khoảng 20m dải phân cách bằng sắt sau đó lao sang làn đường ngược chiều.

Xe ben tiếp tục lao vào bên trong cửa hàng mắt kính khiến toàn bộ phần phía trước cửa hàng mắt kính đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng.

4 người trong tiệm mắt kính may mắn thoát chết.

Phía trước cửa hàng mắt kính bị đổ sập.

Nhiều tài sản trong cửa hàng bị hư hỏng nặng.

Thời điểm này anh Đào Quân (SN 1981, chủ cửa hàng mắt kính) cùng vợ và 2 con nhỏ đang ngủ thì bị xe ben lao vào ép cả 4 người vào tường. Người dân nghe tiếng truy hô đã chạy qua hỗ trợ đưa 4 người ra khỏi đống đổ nát và chuyển vào bệnh viện, may mắn cả 4 người bị thương tích nhẹ.

Công an phường Linh Xuân tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai tài xế và các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân