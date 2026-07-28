Phẫn nộ nhóm làm clip cợt nhả về “hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, dân mạng mong cơ quan chức năng vào cuộc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm gồm 3 người thực hiện video được cho là dựa trên các nội dung trong chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phát sóng trên VTV1 vào tối 26/7.

Netizen phẫn nộ với nội dung clip của 3 bạn trẻ này. Ảnh chụp màn hình.

Trong đoạn clip đang được lan truyền, cả nhóm lần lượt diễn lại phân đoạn nằm trong chương trình trên. Tuy nhiên, thay vì giữ tinh thần trang nghiêm, các thành viên lại liên tục có thái độ cợt nhả, không tôn trọng, kèm theo những câu từ không phù hợp.

Chính điều này khiến đoạn clip vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt, phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, đoạn clip được đăng tải vào đúng ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ, càng khiến nhiều người bức xúc.

Người xem không chỉ bày tỏ sự thất vọng, lên án, mà còn yêu cầu những người xuất hiện trong clip nói trên lên tiếng xin lỗi. Số đông người dùng mạng xã hội mong cơ quan chức năng xem xét vụ việc, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định liên quan.

Ảnh mạng xã hội.

Dưới đây là những bình luận phẫn nộ của cư dân mạng:

- “Không hiểu nghĩ như nào mà làm như vậy. Mình xem chương trình đó khóc sưng cả mắt, làm như thế là thiếu tôn trọng, mong cơ quan chức năng vào cuộc”.

- “Hết nội dung làm content rồi à, sao lại làm như này”.

- “Xem đến đâu là phải nhăn mặt đến đó. Phản cảm thật sự”.

- “Ngày 27/7 không chỉ là một dấu mốc trên lịch. Đó là ngày cả dân tộc cúi đầu tri ân những người đã đánh đổi tuổi xuân, máu xương và cả mạng sống để đất nước có được hòa bình hôm nay. Thế nhưng, giữa những điều thiêng liêng ấy, vẫn có những người sống trong thời bình lại thản nhiên cười đùa, xem sự hy sinh của bao thế hệ như một câu chuyện để mua vui… Không thể chấp nhận được".

Đến thời điểm hiện tại, nhóm người này đã gỡ video trên tài khoản cá nhân. Dù vậy, nhiều bản ghi lại nội dung vẫn tiếp tục được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến lên án, bức xúc trên mạng xã hội.

Vụ việc cũng một lần nữa đặt ra câu chuyện về trách nhiệm của người sáng tạo nội dung khi khai thác các chủ đề liên quan đến lịch sử, truyền thống và những giá trị có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm và bàn luận trên mạng xã hội.

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: Phụ nữ mới