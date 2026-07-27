Băng đảng ma túy trỗi dậy, nước Pháp có đang đi vào ‘vết xe đổ’ của Mexico?

Liệu Pháp có đang trở thành một "Mexico mới"? Đây là câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh các vụ thanh toán giữa các băng nhóm tội phạm ngày càng phổ biến trên khắp nước Pháp, kể cả tại Nantes - thành phố từng được bình chọn là đáng sống nhất nước này vào năm 2012. Tuy nhiên, các vụ đe dọa trực tiếp nhằm vào quan chức dân cử vẫn là điều hiếm gặp.

Đêm 20 rạng sáng 21/7, Thị trưởng thành phố Ales ở miền Nam nước Pháp, Christophe Rivenq, đã được lực lượng đặc nhiệm RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) đưa khỏi nhà và đặt dưới sự bảo vệ. Theo báo Le Parisien, gần nhà ông có khả năng xuất hiện một chiếc xe gài bom.

Trước đó vài ngày, vợ ông Rivenq phát hiện trên hàng rào có các ký hiệu lạ, trong hòm thư có một lá thư chứa 2 viên đạn cỡ nòng 9mm cùng chữ ký của băng nhóm DZ Mafia.

DZ Mafia là mạng lưới các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo mô hình cartel. Tổ chức này nổi lên từ năm 2023 nhưng có nguồn gốc từ các quận phía Bắc thành phố Marseille trước khi mở rộng hoạt động sang Pháp, Bỉ, Morocco và Italy.



Nhóm này bị cáo buộc liên quan đến nhiều tội danh như: Giết người, ám sát, buôn bán ma túy, tống tiền, rửa tiền, môi giới mại dâm và bắt cóc.

Tên gọi "DZ" xuất phát từ mã quốc gia của Algeria. Những người sáng lập và các thủ lĩnh đầu tiên của tổ chức đều có nguồn gốc Algeria. DZ Mafia do Mehdi Abdelatif Laribi đứng đầu, đồng thời cạnh tranh với nhiều băng nhóm khác như "Yodas" và "Blacks".

Dù chưa thể xác định toàn bộ thành viên là người sinh tại Pháp hay nhập cư, tất cả đều khởi đầu hoạt động tại Marseille - cửa ngõ quan trọng của người nhập cư vào Pháp.

Cùng với làn sóng nhập cư kéo dài, quy mô và cơ cấu của các tổ chức tội phạm tại Pháp tiếp tục thay đổi.

Báo cáo năm 2025 của Trung tâm Giám sát Ma túy và Nghiện ma túy Pháp cho thấy giá trị thị trường ma túy của nước này đã tăng gần gấp 3, từ 2,3 tỷ euro năm 2010 lên 6,8 tỷ euro năm 2023.

Nguồn lợi nhuận khổng lồ giúp các băng nhóm có khả năng mua chuộc, đe dọa và thâm nhập vào các hoạt động kinh tế hợp pháp.

Là người có trách nhiệm chống buôn bán ma túy tại địa phương, ông Rivenq được cho là có lý do để lo ngại. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là một thị trưởng có thể làm được gì nếu các băng nhóm đủ sức gây ảnh hưởng tới bộ máy công quyền.

Theo FranceInfo, trong khi chống buôn bán ma túy được coi là ưu tiên quốc gia, nhiều lời khai cho thấy một số nghị sĩ và nhân viên làm việc trong Quốc hội Pháp có sử dụng ma túy để đối phó với áp lực công việc.

Theo bài viết, việc đối phó với các băng nhóm cũng gặp nhiều trở ngại khi cảnh sát không thể tiếp cận một số khu dân cư do các tổ chức tội phạm kiểm soát. Những nhóm này còn hỗ trợ người nghèo, chẳng hạn cung cấp đồ dùng học tập cho các gia đình, nhằm tạo ảnh hưởng và hạn chế sự can thiệp của chính quyền.

Hai ngày sau khi ông Rivenq được đưa đi bảo vệ, DZ Mafia công bố một đoạn video phủ nhận đứng sau các lời đe dọa. Trong video, các thành viên đeo mặt nạ, ngồi phía sau chiếc bàn phủ lá cờ Algeria mang ký hiệu "DZ", cho rằng có người khác mạo danh để làm tổn hại uy tín của tổ chức.

Truyền thông Pháp cho biết trên tường nhà ông Rivenq xuất hiện dòng chữ "DZ NG", được cho là viết tắt của "DZ New Generation". Theo bài viết, điều này cho thấy DZ Mafia có thể đã xảy ra chia rẽ nội bộ sau một thỏa thuận thất bại.

Các nhà báo được dẫn lời nhận định diễn biến của DZ Mafia có nét tương đồng với sự chia tách của cartel Sinaloa và sự ra đời của cartel Jalisco New Generation tại Mexico - một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất nước này.

Trong khi các chính trị gia Pháp tuyên bố "chúng ta đang trong cuộc chiến", thì nước Pháp đang phải đối mặt với một thách thức ngày càng giống những gì từng xảy ra tại Mexico.

Theo RT

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn