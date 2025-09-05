Động đất lần thứ 3 tại Afghanistan sau khi 2.200 người thiệt mạng

Ảnh: REUTERS/Sayed Hassib.

Naqibullah Rahimi, phát ngôn viên Sở y tế tỉnh Nangarhar cho biết, vụ động đất có tâm chấn tại quận Shiwa ven biên giới giáp với Pakistan. Báo cáo ban đầu cho thấy có thiệt hại tại khu vực Barkashkot, tuy nhiên thông tin chi tiết vẫn đang được điều tra.

Vụ động đất này bắt đầu từ độ sâu 10km dưới lòng đất, và là vụ động đất thứ ba, sau hai vụ động đất đã tàn phá tỉnh Kunar và Nangarhar, khiến hàng chục ngàn người trở thành vô gia cư và hơn 3.600 người bị thương.

Những người sống sót hiện đang thiếu thốn nơi trú ẩn và các tổ chức cứu trợ đã cảnh báo về tình trạng nguồn lực eo hẹp, trong đó LHQ và các cơ quan khác đã đề cao mức độ cần thiết lương thực, vật tư y tế và vật liệu xây dựng nơi tạm trú.

Trong ngày thứ Năm, các nhân viên cứu hộ đã tiếp tục tìm kiếm thi thể bên dưới các đống đổ nát trong khi con số tử vong vượt mốc 2.200 người. Những người sống sót vô gia cư đang phải đối mặt với một tương lai trắc trở.

Chính phủ Taliban cho biết hoạt động cứu nạn tiếp tục diễn ra tại các khu vực đồi núi miền Đông Afghanistan, và đã công bố con số tử vong là 2.205 người, và ít nhất 3.640 người đã bị thương.

Aalem Jan, sinh sống tại khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất từ vụ động đất, cho biết: "Toàn bộ tài sản của chúng tôi đã bị tàn phá".

"Những thứ duy nhất chúng tôi còn có được là bộ quần áo đang mặc trên người".

Vụ động đất 6 độ richter đầu tiên trong loạt động đất đã xảy ra trong ngày Chủ Nhật vừa rồi ở độ sâu 10km, tàn phá tỉnh Kunar và Nangarhar.

Vụ động đất 5.5 độ richter thứ 2 đã xảy ra trong ngày thứ Ba vừa rồi, dẫn tới hoảng loạn và cản trở hoạt động cứu nạn sau khi gây ra sạt lở chặn các tuyến đường tới các khu vực hẻo lánh.

Chính quyền địa phương cho biết hơn 6.700 nhà dân đã bị tàn phá. LHQ đã cảnh báo con số tử vong có thể tiếp tục tăng cao do có thể còn nhiều người bị kẹt dưới các đống đổ nát.

Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế cho biết nhu cầu cứu trợ nhân đạo "đang đạt mức khổng lồ và vẫn tiếp tục tăng".

Ảnh: REUTERS/Sayed Hassib.

Cơ quan này cho biết: "Có tới 84.000 người đã bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, và hàng ngàn người đã bị mất nơi cư trú".

Tại một số khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại tỉnh Kunar, 2/3 dân số đã bị thương hoặc thiệt mạng, và 98% số các công trình đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi vụ động đất, theo đánh giá từ cơ quan từ thiện Islamic Relief Worldwide của Anh.

Những người sống sót vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người thân bị kẹt dưới các đống đổ nát, di chuyển các thi thể tìm thấy, và đào các phần mộ bằng cuốc chim, trong khi chờ đợi cứu trợ.

Các đoạn video cho thấy các xe tải chở các bao bột mì hoặc chở nhiều nam giới mang xẻng di chuyển tới các ngôi làng hẻo lánh. Chính quyền sở tại cũng đã tổ chức thả dù lực lượng biệt kích tại các địa điểm trực thăng không thể hạ cánh.

Afghanistan là một quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi động đất, đặc biệt là tại rặng núi Hindu Kush, nơi mảng kiến tạo Ấn Độ tiếp giáp với mảng kiến tạo Á-Âu.

Do nhà cửa được xây dựng chủ yếu bằng đá khô và gỗ, nhiều gia đình lựa chọn ngồi ngoài trời thay vì trở về nhà trong khi các cơn dư chấn tiếp tục diễn ra.

Văn phòng Điều phối Hoạt động Nhân đạo của LHQ cho biết các căn nhà này không có khả năng bảo vệ người sinh sống trước các cơn động đất, nhất là trên bề mặt đất không ổn định do mưa lớn nhiều ngày.

Nguồn lực cho các hoạt động cứu trợ cứu nạn tại quốc gia Nam Á 42 triệu dân này là vô cùng eo hẹp, sau thời gian dài bị tàn phá bởi chiến tranh, đói nghèo, nguồn cứu trợ cạn kiệt, và thời tiết khắc nghiệt tiếp tục là rào cản lớn.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cắt giảm cứu trợ cho Afghanistan và sự bức xúc từ các nhà hảo tâm về những chính sách của chính phủ Taliban đối với phụ nữ đã càng khiến Afghanistan càng trở nên bị cô lập hơn.

Tổ chức WHO đã đề cập tới mức thiếu nguồn đầu tư lớn tới 3 triệu USD, cho biết nguồn đầu tư này là vô cùng quan trọng cho nỗ lực đưa thuốc men, các bộ sơ cứu và các mặt hàng thiết yếu tới để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao tại đây.

Trong ngày thứ Tư, John Aylieff, lãnh đạo chi nhánh Afghanistan của Chương trình Lương thực Quốc tế LHQ cho biết cơ quan này còn đủ khả năng hỗ trợ người sống sót trong vòng chỉ 4 tuần tới.

Jacopo Caridi - Giám đốc Hội đồng Tị nạn Na Uy đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ Afghanistan đạt được một tương lai không bị đe dọa bởi tình trạng báo động liên tục này.

"Vụ động đất này là một lời cảnh tỉnh: Afghanistan không thể bị bỏ mặc để phải một mình đối mặt với hết cơn khủng hoảng này tới cơn khủng hoảng khác như vậy".

Tác giả: Nguyễn Quang Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn