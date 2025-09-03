Nhiều dư chấn mạnh liên tiếp xảy ra sau động đất ở Afghanistan

Khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất tại tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 1/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan quản lý thảm họa địa phương cho biết dư chấn vẫn diễn ra liên tiếp, trong khi người dân địa phương cho biết vẫn cảm nhận được những đợt dư chấn mạnh. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận đã xảy ra ít nhất 6 dư chấn mạnh xảy ra gần tâm chấn trận động đất đêm 31/8.

Về thiệt hại sau động đất, người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid cho biết riêng tại tỉnh Kunar đã có 1.411 người thiệt mạng, 3.124 người bị thương và hơn 5.400 ngôi nhà bị phá hủy. Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát tại tỉnh Kunar. Tỉnh lân cận Nangarhar cũng ghi nhận hàng trăm người bị thương và hơn 10 người thiệt mạng. Những con số này cho thấy đây là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất tại Afghanistan trong nhiều thập kỷ.

Trước tình hình này, Liên minh châu Âu (EU) thông báo gói viện trợ khẩn cấp, trong khi Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) phát động lời kêu gọi hỗ trợ 25 triệu franc Thụy Sĩ (31 triệu USD) cho công tác cứu hộ và tái thiết.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo gói viện trợ nhân đạo khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân Afghanistan sau trận động đất mạnh xảy ra ở miền Đông nước này đêm 31/8. Theo đó, EU phê duyệt khoản viện trợ trị giá 1 triệu euro (khoảng 1,16 triệu USD) để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân bị ảnh hưởng. Khoản hỗ trợ này sẽ được phân bổ thông qua các đối tác nhân đạo đang có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu trợ.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, EU sẽ viện trợ khoảng 130 tấn hàng cứu trợ từ kho dự trữ nhân đạo của khối. Số hàng bao gồm lều, đồ trú ẩn, quần áo, dụng cụ y tế và vật liệu lọc nước. Hai chuyến bay nhân đạo do EU tài trợ dự kiến sẽ đưa số hàng cứu trợ này đến thủ đô Kabul vào cuối tuần. Để việc cứu trợ đạt hiệu quả cao, EU cũng đã kích hoạt dịch vụ vệ tinh của Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) thuộc EU, nhằm cung cấp các bản đồ khẩn cấp phục vụ công tác phân phối viện trợ.

Khoản viện trợ mới bổ sung cho gói 161 triệu euro mà EU đã phân bổ trong năm 2025 cho các tổ chức nhân đạo tại Afghanistan. Kể từ năm 1994 đến nay, EU đã dành khoảng 2 tỷ euro hỗ trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan. Các hoạt động viện trợ đều được thực hiện thông qua những đối tác nhân đạo, bảo đảm sự minh bạch và hiệu quả.

Ủy viên châu Âu phụ trách công tác chuẩn bị và quản lý khủng hoảng, bà Hadja Lahbib, nhấn mạnh: “Khi trận động đất mới này tạo thêm gánh nặng cho tình hình nhân đạo vốn đã vô cùng khó khăn, EU đang vào cuộc để huy động mọi nguồn lực có sẵn để mang lại sự cứu trợ tức thì, rất cần thiết cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng”. Bà cũng nhắc lại sự hỗ trợ của EU đối với người dân Afghanistan sau thảm họa động đất năm 2023.

Ngoài EU và IFRC, nhiều nước khác cũng đã cam kết cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho công tác khắc phục hậu quả tại Afghanistan. Tính đến nay, Anh đã cam kết viện trợ 1 triệu bảng Anh (1,35 triệu USD) thông qua Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ quốc tế. Ấn Độ đã chuyển 1.000 lều bạt và đang vận chuyển 15 tấn lương thực tới tỉnh Kunar, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ trong những ngày tới. Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Pakistan và Iran cũng đã cam kết viện trợ.

Công tác cứu hộ và cứu trợ tại Afghanistan đang gặp nhiều khó khăn do nguồn lực hạn chế. Trong khi đó, Afghanistan hiện vẫn nằm trong số những điểm khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới, với gần 23 triệu người cần viện trợ trong năm 2025. Trong đó, khoảng 12,6 triệu người đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Làn sóng người Afghanistan từ các nước láng giềng trở về trong những tháng gần đây càng khiến nhu cầu cứu trợ trở nên bức thiết.

