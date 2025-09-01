Động đất ở Afghanistan: 800 người chết, 2.800 người bị thương

Trận động đất xảy ra vào khoảng nửa đêm 31/8, với cường độ 6 độ richter ở độ sâu 10km, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh miền Đông Kunar và Nangarhar.

Người phát ngôn Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid cho biết, riêng tại Kunar đã ghi nhận ít nhất 610 người chết, còn tại Nangarhar có 12 người thiệt mạng. Các ngôi làng nằm sát biên giới Pakistan, vốn được dựng bằng gạch bùn, đã sụp đổ hoàn toàn khi rung chấn xảy ra, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng bị cô lập do mất liên lạc.

Hình ảnh do Reuters Television ghi lại cho thấy cảnh trực thăng quân sự liên tục vận chuyển người bị thương, trong khi người dân cùng lực lượng an ninh hỗ trợ đưa nạn nhân lên xe cứu thương.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết 40 chuyến bay đã được triển khai để sơ tán 420 người, gồm cả người bị thương và thi thể nạn nhân. Chính quyền xác nhận ba ngôi làng tại Kunar bị san phẳng, nhiều khu vực khác cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Hiện trường trận động đất đêm 31/8 ở đông Afghanistan (Ảnh: X)

Ông Sharafat Zaman, người phát ngôn Bộ Y tế ở Kabul, đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ vì rất nhiều người ở đây đã mất đi người thân và nhà cửa”, ông chia sẻ. Đồng thời, một phát ngôn viên khác của Bộ Y tế cũng cho biết toàn bộ lực lượng đã được huy động để tăng tốc công tác cứu trợ, từ an ninh, lương thực cho đến y tế.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo Afghanistan đang đứng trước một “cuộc khủng hoảng bị lãng quên”, khi Liên Hợp Quốc ước tính hơn một nửa dân số nước này cần được viện trợ khẩn cấp. Trong khi đó, các nhà ngoại giao và quan chức cứu trợ lại cho rằng ngoài việc các điểm nóng khác trên thế giới thu hút nhiều nguồn lực, cộng đồng tài trợ cũng bày tỏ sự thất vọng với chính sách của Taliban, đặc biệt là những hạn chế đối với phụ nữ, trong đó có việc ngăn cản phụ nữ làm việc trong các tổ chức nhân đạo.

Ngay sau trận động đất, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết, cho đến nay chưa có chính phủ nước ngoài nào trực tiếp liên hệ để hỗ trợ cứu hộ hay cứu trợ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tuyên bố sẵn sàng cung cấp viện trợ cứu trợ thảm họa “theo nhu cầu của Afghanistan và trong khả năng của mình”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng khẳng định phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan đang chuẩn bị hỗ trợ các khu vực bị tàn phá bởi trận động đất.

Người dân hỗ trợ đưa nạn nhân động đất lên xe cứu thương tại sân bay Jalalabad, Afghanistan (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, giới chức nhân đạo và người dân địa phương cho biết, gần hai năm sau trận động đất mạnh tại Herat ở phía Tây, nhiều ngôi làng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, người dân vẫn phải sống trong những công trình tạm bợ. Điều này cho thấy quá trình khắc phục hậu quả thảm họa tại Afghanistan vốn đã chậm chạp, nay càng trở nên nặng nề hơn trước thiệt hại mới.

Trận động đất không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và của, mà còn phơi bày thực trạng mong manh của Afghanistan trong việc đối phó với thiên tai. Trong bối cảnh viện trợ quốc tế suy giảm và sự cô lập chính trị, lời kêu gọi hỗ trợ từ người dân và chính quyền nước này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tác giả: Thanh Trúc (Theo REUTERS)

Nguồn tin: vietnamfinance.vn