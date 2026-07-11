Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Đoàn Trung Kiên được điều động từ UBND tỉnh Tây Ninh đến nhận công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Đoàn Trung Kiên sinh ngày 8/9/1979, quê tại phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Cao cấp lý luận chính trị, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Được đào tạo bài bản về pháp luật và quản lý nhà nước, ông Đoàn Trung Kiên có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực Quản lý giáo dục và đào tạo, đào tạo luật và các chức danh tư pháp. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội từ năm 2002, sau đó trải qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ, trong đó có Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Từ năm 2016 đến năm 2020, ông giữ cương vị Quyền Giám đốc rồi Giám đốc Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp). Tháng 8/2020, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Trong thời gian công tác tại đây, ông đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong Đảng ủy, Hội đồng trường và tham gia hoạt động chuyên môn với tư cách Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tháng 4/2025, ông được điều động tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới, ông tiếp tục là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo hồ sơ cán bộ, sở trường của ông Đoàn Trung Kiên tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; quản trị, điều hành cơ sở giáo dục đại học; nghiên cứu, giảng dạy pháp luật; đào tạo các chức danh tư pháp; quản lý lĩnh vực tư pháp, thi hành án dân sự; công tác tổ chức cán bộ và tham mưu chiến lược. Đây đều là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong quá trình công tác, ông Đoàn Trung Kiên được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2025, Huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào năm 2022 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

Việc điều động, bổ nhiệm một cán bộ có nền tảng chuyên môn sâu về luật, nhiều năm quản lý cơ sở giáo dục đại học và kinh nghiệm điều hành ở địa phương được đánh giá sẽ góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bối cảnh ngành đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới quản trị đại học, hoàn thiện thể chế giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện các chính sách giáo dục theo yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Cùng ngày, Thủ trướng cũng đã có quyết định số 1259/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Phạm Quang Hưng học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

Ông từng là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (sau khi sáp nhập Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài), Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay gồm Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng: Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên.

Tác giả: Vân Tùng

Nguồn tin: baophapluat.vn