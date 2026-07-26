Hai "anh tài" đầu tiên chia tay Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Tập 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là bảng đấu Hắc Mã quy tụ 4 Nhà: Vinh quy bái tổ, Điện ảnh, Soạn nhạc và Hoa lửa. Tiết mục mở màn cho bảng đấu là "Lý ngựa ô" của Nhà Vinh quy bái tổ (Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing). Dựa trên làn điệu dân ca Huế gắn liền với tục rước dâu xưa, sự giao thoa văn hóa vùng miền và khát vọng hạnh phúc lứa đôi để gửi gắm câu chuyện về chí khí nam nhi, phiên bản làm mới của các "Anh tài" đã mang đến "bữa tiệc âm nhạc" mãn nhãn.

Tiết mục của Nhà Vinh quy bái tổ. Ảnh: NSX.

Sân khấu mở màn đã nhận về 2.150 điểm bình chọn, chính thức thiết lập mức điểm tiêu chuẩn cho toàn bảng đấu.

Tiết mục của Nhà Điện ảnh. Ảnh: NSX.

Tiếp theo là Nhà Điện ảnh của Neko Lê, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint, Phùng Minh Cương chiêu đãi khán giả với ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa đánh mạnh vào yếu tố giọng hát. Không chỉ nỗ lực thể hiện giọng hát dù đây không phải là thế mạnh của các thành viên, Nhà Điện ảnh còn dành nhiều thời gian tập luyện cho phần vũ đạo để mang tới sân khấu ngập tràn cảm xúc. Tuy nhiên, họ không thể giành được vị trí số 1 từ Nhà Vinh quy bái tổ.

Ở tiết mục thứ ba với ca khúc "Nợ em cả bầu trời" từ Nhà Soạn nhạc gồm Hoàng Tôn (thủ lĩnh), Thỏ (Da LAB), OSAD, Hồ Đông Quan, Hà An Huy. Bài hát "X-Song" (sáng tác mới) được phát triển từ một vòng hòa thanh ngẫu hứng của Hà An Huy kết hợp cùng bản demo tưởng chừng đã bị bỏ quên từ 8 năm trước của Hoàng Tôn.

Nhà Soạn nhạc thể hiện ca khúc hoàn toàn mới. Ảnh: NSX.

Với 5 giọng ca truyền cảm cùng phần dàn dựng công phu, mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn, Nhà Soạn nhạc đã vươn lên dẫn đầu Top 1 bảng Hắc Mã.

Khép lại bảng đấu là không khí bùng nổ từ Nhà Hoa lửa bao gồm 5 "Anh tài" Hoàng Dũng (thủ lĩnh), Thơm (Da LAB), Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng qua ca khúc "Let Me Go".

Màn trình diễn của Nhà Hoa lửa. Ảnh: NSX.

Dù gánh trên vai áp lực lớn từ vị trí kết màn cho Công diễn 1, các thành viên đã cống hiến một sân khấu nhiệt huyết và bùng nổ. Thế nhưng họ chưa thể vượt qua điểm số của Nhà Soạn nhạc.

Kết quả chung cuộc, Nhà Soạn nhạc (Top 1 bảng Hắc Mã) cùng Nhà Làm mạnh (Top 1 bảng Bạch Mã) là hai đội thi duy nhất bảo toàn trọn vẹn lực lượng tiến thẳng vào Công diễn tiếp theo.

Theo các kết quả được công bố, 6 "Anh tài" có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất bao gồm: Mew Amazing (Nhà Vinh quy bái tổ), Tùng Mint (Nhà Điện ảnh), Thuận Nguyễn (Nhà Mỹ nam), Vương Anh Tú (Nhà Hoa lửa), 14 Casper (Nhà Ngoại ô) và Đinh Mạnh Ninh (Nhà Củi lửa). Họ phải đối mặt với nguy cơ dừng bước cao hơn những thành viên còn lại.

14 Casper (trái) và Vương Anh Tú phải rời chương trình. Ảnh: NSX.

Cuối cùng, 2 thành viên đầu tiên phải nói lời chia tay với hành trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là 14 Casper và Vương Anh Tú.

Dàn "anh tài" có màn chia tay xúc động. Ảnh: NSX.

Kết quả này khiến nhiều "anh tài" bật khóc vì phải tạm biệt 2 người anh em tài năng, tất cả có cuộc chia tay đầy nước mắt. 14 Casper chia sẻ: "Hành trình tuy ngắn ngủi chưa đủ để nhìn thấy trọn vẹn những thay đổi của bản thân, nhưng tôi cảm nhận rõ mình đã tháo bỏ được rất nhiều rào cản để trở nên tự tin hơn. Rời khỏi đây, món quà vô giá nhất tôi mang theo chính là tình cảm của tất cả anh em… Mọi kỷ niệm và ký ức đẹp đẽ này tôi sẽ ghi nhớ mãi".

Về phần Vương Anh Tú, anh chia sẻ mình đã trải qua nhiều biến cố trong nghề lẫn cuộc sống nên đón nhận tích cực và nhấn mạnh ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong anh sẽ không bao giờ tắt. "Ngay từ những ngày đầu bước vào chương trình, tôi từng cảm thấy khá "ngộp". Thế nhưng qua khoảng thời gian gắn bó, sẻ chia và chứng kiến khoảnh khắc mọi người ôm nhau khóc khi chia tay, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã vượt qua được chính mình và gặt hái những giá trị vô cùng ý nghĩa", nam ca sĩ chia sẻ.

Nhiều người xem nuôi hy vọng Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sẽ có vòng "hồi sinh" để những "anh tài" bị loại có cơ hội trở lại và tỏa sáng thêm lần nữa.

Tác giả: T.Lâm (theo Thanhnnien, Giadinh)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn