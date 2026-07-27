Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Cầu truyền hình ‘Sao sáng dẫn đường’

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cầu truyền hình đặc biệt "Sao sáng dẫn đường" được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) vào tối 26/7 tại 4 điểm cầu: Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và TPHCM.

Dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự chương trình tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại điểm cầu Quảng Trị, tham dự Chương trình có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; lãnh đạo một số Ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo địa phương…

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; và nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự chương trình tại điểm cầu Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy (Tuyên Quang) - Ảnh: VGP/Thu Sa

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng; Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dự chương trình tại điểm cầu Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy (Tuyên Quang) - Ảnh: VGP/Thu Sa

Tại Tuyên Quang, tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng; Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Tuyên Quang.

Nhiều tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội) tái hiện hình ảnh của những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sao sáng soi đường cho "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm cho việc cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ. Qua hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ đã có hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.

Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Cùng với đó là gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Niềm xúc động của các thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh khi tham dự chương trình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước sự khắc nghiệt của thời gian khi nhân chứng ngày càng ít, nhiều dấu tích, địa hình chiến trường cũ bị xóa mờ và thay đổi, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các anh hùng liệt sĩ trở về.

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Mỗi anh hùng liệt sĩ được ví như một vì sao sáng, soi đường cho "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao chứng nhận giám định ADN hồ sơ xác lập danh tính liệt sĩ tới thân nhân của các liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" là hành trình "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật và đặc biệt là những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" sau hàng chục năm ngay trên sân khấu.

4 điểm cầu trong chương trình gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). Các điểm cầu không đơn thuần là địa điểm truyền hình trực tiếp mà là không gian biểu tượng của hành trình tri ân.

Điểm cầu chính của chương trình đặt tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 được chọn là điểm cầu ở Quảng Trị. Đây hiện là nơi an nghỉ của 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính và cũng là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại điểm cầu ở Tuyên Quang, sân khấu được đặt tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, được dựng ngay trên những vách đá vôi của chiến trường xưa. Cách sân khấu chỉ vài trăm mét, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật liệu nổ vẫn ngày đêm nỗ lực bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ.

Tại điểm cầu Hà Nội, chương trình được thực hiện tại Tượng đài Bắc Sơn - nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua những chủ trương, chính sách và các chương trình quốc gia, tiêu biểu là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các tiết mục nghệ thuật xuyên suốt trong chương trình, góp phần tạo nên mạch nối cảm xúc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Viết tiếp hành trình tri ân

"Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh" là 3 chương trong cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường".

Chùm phóng sự của chương trình kể câu chuyện về hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Đó là nỗi đợi chờ khôn nguôi của những người ở lại; là sự dấn thân quả cảm của lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; là những nỗ lực của các nhà khoa học trong giải mã ADN, những người bền bỉ giải mã tư liệu, kỷ vật và nhân chứng để trả lại tên cho các anh. Những câu chuyện về hành trình gần nửa thế kỷ đi tìm cha là liệt sĩ Hoàng Văn Địch từ 4 người con của ông; câu chuyện về những năm tháng mòn mỏi ngóng chồng cả bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên; câu chuyện về những năm tháng tìm kiếm đồng đội của các cựu chiến binh… đều khiến người nghe bồi hồi xúc động.

Mỗi câu chuyện là một lát cắt của hành trình tri ân vẫn đang được tiếp nối, với khát vọng đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Các tiết mục nghệ thuật xuyên suốt trong chương trình, góp phần tạo nên mạch nối cảm xúc, mở ra không gian tri ân với các giai điệu "Linh thiêng Việt Nam" - "Có một thời như thế" và khép lại bằng khát vọng tương lai trong "Viết tiếp câu chuyện hoà bình".

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia vào các tiết mục nghệ thuật, hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong các tiết mục như "Linh thiêng Việt Nam", "Có một thời như thế" hay "Bài ca không quên", góp phần mở ra một không gian của ký ức, của lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tác giả: Thu Cúc

Nguồn tin: baochinhphu.vn