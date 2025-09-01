Các nước Đông Nam Á chuẩn bị gì cho vòng loại U23 châu Á 2026?

Các cầu thủ Thái Lan tập luyện tích cực cho vòng loại U23 Châu Á - Ảnh: Siamsport

U23 Thái Lan: Tinh thần quyết tâm và những gương mặt mới

Đội tuyển U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đang tích cực tập luyện tại Học viện Yamaoka Hanasaka 1. Trong các buổi tập, HLV của Thái Lan tập trung rèn giũa hệ thống tấn công và phòng ngự, đặc biệt là các kỹ năng dứt điểm.

Tinh thần của toàn đội rất cao, đặc biệt là với sự xuất hiện của những gương mặt mới. Tiền đạo Jehanafi Mama của PT Prachuap FC không giấu được sự phấn khích khi lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Anh coi đây là nguồn cảm hứng lớn và hy vọng sẽ truyền động lực cho các bạn trẻ ở những vùng nông thôn.

"Tôi rất vui và phấn khích. Tôi đến từ một vùng nông thôn và tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tin rằng chúng ta cũng có thể làm được điều tương tự", Jehanafi chia sẻ với truyền thông.

U23 Indonesia: “Viện binh” đến từ châu Âu

Sau khi giành ngôi Á quân U23 Đông Nam Á 2025, U23 Indonesia đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2026. Với lợi thế sân nhà tại Gelora Delta (Sidoarjo), đội bóng của HLV Gerald Vanenburg đặt mục tiêu lớn ở bảng J, nơi có sự góp mặt của U23 Hàn Quốc, Lào và Macau.

Dion Markx cùng chủ tịch Erick Thohir - Ảnh: Bola

Để tăng cường sức mạnh, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang lên kế hoạch bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng từ châu Âu. Theo tờ Bola của Indonesia, 5 cái tên đáng chú ý có thể được triệu tập bao gồm: Dion Markx (trung vệ đến từ CLB TOP Oss, Hà Lan) và Tim Geypens (hậu vệ trái đến từ CLB FC Emmen, Hà Lan). Hiện tại, cả hai đều đã hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Tiếp đến, họ cũng sẽ có sự phục vụ của Mathew Baker (hậu vệ đa năng đến từ Melbourne City, Úc) và Welber Jardim (tiền vệ trung tâm của U20 São Paulo, Brazil), những cầu thủ trẻ tài năng từng khoác áo các cấp độ đội tuyển trẻ của Indonesia.

U23 Malaysia: Kỳ vọng vào sức mạnh từ nội binh

Điều đặc biệt là danh sách tập trung cho vòng loại U23 châu Á 2026 của Malaysia lần này chỉ có hai cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero và Fergus Tierney.

Đáng chú ý, U23 Malaysia là một trong những đội tuyển có quá trình chuẩn bị dài hơi nhất cho vòng loại U23 châu Á 2026. Họ đã tập trung từ sớm, có nhiều trận giao hữu và thậm chí sang Thái Lan sớm hai tuần để làm quen sân bãi và thời tiết.

Tuy nhiên, dù được đầu tư kỹ lưỡng, thầy trò HLV Nafuzi Zain lại mang theo nhiều nỗi lo.

Trong loạt trận giao hữu gần đây, U23 Malaysia đã để thua U23 Kuwait cả hai trận với cùng tỉ số 0-1. Trận thắng duy nhất của họ là màn hủy diệt 11-0 trước đội bóng hạng ba Thái Lan Nonthaburi United, một kết quả không nói lên nhiều điều về thực lực.

Giới chuyên môn nước nhà không lạc quan về cơ hội đi tiếp của Malaysia (áo vàng) - Ảnh: chụp màn hình

Những kết quả này nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng từ giải U23 Đông Nam Á 2025, nơi "Những chú hổ" bị loại ngay từ vòng bảng và chỉ giành được một chiến thắng duy nhất trước Brunei.

Với tình hình hiện tại, giới chuyên môn Malaysia không mấy lạc quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà. Nằm ở bảng F cùng với chủ nhà Thái Lan, Lebanon và Mông Cổ, U23 Malaysia sẽ phải nỗ lực rất lớn để vượt qua vòng loại đầy thách thức.

Tác giả: Tuấn Long

Nguồn tin: tuoitre.vn