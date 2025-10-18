U23 Việt Nam đón tin vui lớn trước thềm SEA Games và U23 châu Á

U23 Việt Nam được đầu tư trọng điểm cho mục tiêu World Cup 2030.

Bên lề cuộc họp Ban Chấp hành AFC tại Ả Rập Xê Út mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi đã có buổi gặp gỡ, khẳng định lại kế hoạch quan trọng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian tới.

Đây là tin rất vui với U23 Việt Nam khi đoàn quân áo đỏ sẽ được đầu tư trọng điểm trong những năm tới nhằm phục vụ cho mục tiêu đoạt vé dự World Cup 2030.

Nếu lứa U23 Việt Nam hiện tại được đầu tư nghiêm túc cộng với loạt cầu thủ nhập tịch được bổ sung trong thời gian tới, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có cơ hội mơ tới tấm vé dự World Cup 2030.

U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026 bằng việc tham dự giải tứ hùng tại Trung Quốc trong dịp FIFA Days tháng 11 tới dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh.

Các trận đấu với U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc sẽ là cơ hội để đoàn quân áo đỏ tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc ở cho hai giải đấu tới là SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Hồi tháng 3 vừa qua, HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tại CFA China Team 2025. Dù vắng nhiều trụ cột tập trung đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam đã có 3 trận hòa trước Uzbekistan, Hàn Quốc và suýt nữa đã thắng trước U23 Trung Quốc.

Sau khi trở về nước từ giải Tứ hùng, U23 Việt Nam sẽ có 4 ngày nghỉ trước khi tập trung lại, được đích thân HLV Kim Sang-sik huấn luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn