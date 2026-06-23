Đội tuyển khuyến khích chuyện tình dục tại World Cup

Tuyển Curacao cho phép cầu thủ gần gũi với vợ, bạn gái.

Theo tiết lộ từ đội ngũ y tế của Curacao, các tuyển thủ nước này được phép ở cùng vợ, bạn gái và gia đình trong thời gian diễn ra giải đấu tại Mỹ. Đây là quyết định khá hiếm gặp trong môi trường bóng đá đỉnh cao, nơi phần lớn đội tuyển quốc gia thường áp dụng kỷ luật nghiêm ngặt và hạn chế việc cầu thủ ở gần người thân trong thời gian thi đấu.

Suzanne Huurman, bác sĩ của đội tuyển Curacao, cho biết HLV Dick Advocaat muốn tạo bầu không khí thoải mái nhất cho các cầu thủ tại đại bản doanh ở Florida. Theo bà, việc cho phép các thành viên sống cùng gia đình, thậm chí ở chung với bạn đời, có thể mang lại tác động tích cực về mặt tinh thần, giúp họ giảm bớt nỗi nhớ nhà, căng thẳng và giữ được sự cân bằng cảm xúc trong một giải đấu kéo dài.

Huurman nhấn mạnh Curacao là một quốc gia nhỏ, có văn hóa gần gũi, cởi mở và đề cao gia đình. Vì vậy, việc tạo điều kiện để cầu thủ có người thân bên cạnh là lựa chọn phù hợp với bản sắc của đội tuyển. Bà cũng thừa nhận yếu tố thân mật giữa các cặp đôi có thể mang lại sự hỗ trợ về mặt cảm xúc, dù không đặt nặng khía cạnh thể chất.

Thủ thành Eloy Room cùng vợ.

Quyết định này càng trở nên đáng chú ý nếu đặt cạnh những quy định nghiêm khắc từng xuất hiện ở World Cup, như việc HLV Fabio Capello từng áp lệnh giới nghiêm và hạn chế thời gian các tuyển thủ Anh gặp bạn đời tại giải năm 2010.

Về chuyên môn, Curacao đang viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá nước nhà. Họ là quốc gia có dân số nhỏ nhất (khoảng 150.000 dân) từng góp mặt ở World Cup. Dù thua đậm 1-7 trước Đức ở trận ra quân, Curacao đã gây bất ngờ khi cầm hòa Ecuador 0-0 để giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Sau hai lượt trận, Curacao vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Đội bóng của HLV Advocaat hiện kém Bờ Biển Ngà 2 điểm và buộc phải thắng đối thủ này ở lượt cuối, đồng thời chờ Đức đánh bại Ecuador nếu muốn tạo nên kỳ tích góp mặt ở vòng knock-out.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn