Đội của Diaz đẩy Bồ Đào Nha xuống nhì bảng

Trên sân Guadalajara, Congo bất ngờ gây khó khăn cho Colombia ngay từ đầu trận. Ở chiều ngược lại, Colombia nhanh chóng đáp trả với hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm, trong đó Daniel Munoz đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thế trận dần nghiêng về đại diện Nam Mỹ khi họ liên tục tạo sức ép. James Rodriguez có cú sút xa đầy uy lực buộc thủ môn Lionel Mpasi-Nzau phải bay người cứu thua xuất sắc. Sau đó, Luis Diaz cũng nhiều lần khuấy đảo hàng thủ đối phương với những pha xử lý kỹ thuật trong vùng cấm, nhưng thiếu một chút chính xác.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu giảm xuống rõ rệt khi cả hai đội đều chơi thận trọng. Colombia gặp khó khăn trong việc tìm khoảng trống trước hệ thống phòng ngự đông người của Congo, trong khi đại diện châu Phi cũng không đủ nhân sự để tạo ra các pha lên bóng sắc nét.

Bước ngoặt đến ở phút 75. Từ một pha phối hợp trung lộ ăn ý, Juan Quintero làm tường tinh tế để Munoz băng lên đúng thời điểm và dứt điểm gọn gàng trong vùng cấm, mở tỷ số cho Colombia trong sự vỡ òa.

Sau bàn thua, Congo dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối thủ. Trong khi đó, Colombia suýt nhân đôi cách biệt khi Diaz có tới 2 lần đưa bóng vào lưới, song đều bị từ chối.

Chung cuộc, Colombia bảo toàn chiến thắng 1-0 nhọc nhằn để vươn lên dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối. Colombia sẽ quyết đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 28/6 để cạnh tranh ngôi nhất bảng K. Trong khi đó, Congo còn cơ hội đi tiếp nếu thắng Uzbekistan.

Xếp hạng bảng K sau 2 lượt trận.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn