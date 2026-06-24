Ronaldo lập kỷ lục chưa từng có, Bồ Đào Nha rộng mở vé đi tiếp World Cup 2026

Sau khi ‘tịt ngòi’ trong trận hòa đầy thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân, Ronaldo bị đặt dấu hỏi về khả năng tiếp tục đá chính ở tuổi 41. Nhưng chỉ mất 6 phút trước Uzbekistan, thủ quân Bồ Đào Nha đã đưa ra câu trả lời đanh thép nhất.

Từ quả tạt bên cánh phải của hậu vệ Joao Cancelo, Ronaldo thoát khỏi sự kèm cặp của hàng thủ Uzbekistan rồi dứt điểm một chạm mở tỉ số. Đến phút 40, anh hoàn tất cú đúp bằng pha đặt lòng vào góc thấp, giúp Bồ Đào Nha sớm tạo cách biệt an toàn.

Cristiano Ronaldo ghi cú đúp vào lưới Uzbekistan tại lượt trận thứ hai bảng World Cup 2026

Bồ Đào Nha sau đó thắng đậm 5-0. Hậu vệ Nuno Mendes ghi bàn từ đá phạt, Uzbekistan có một pha phản lưới nhà, trước khi tiền đạo Rafael Leao ấn định chiến thắng ở cuối trận.

Tuy nhiên, tâm điểm vẫn thuộc về chủ nhân 5 Quả bóng Vàng. Bàn mở tỉ số giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Đây là cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử sân chơi lớn nhất hành tinh cấp đội tuyển quốc gia.

Cú đúp trước Uzbekistan còn đưa Ronaldo lên 10 bàn tại World Cup, vượt qua huyền thoại Eusebio để độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Bồ Đào Nha ở giải đấu này.

Sút tung lưới đối thủ khi tuổi 41 năm 138 ngày, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup, chỉ sau Roger Milla của Cameroon.

Với hai pha lập công mới nhất, anh nâng kỷ lục ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha lên 145 bàn sau 230 lần khoác áo đội tuyển.

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup.

Chiến thắng đậm giúp Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng K với 4 điểm sau hai lượt, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Colombia đứng ngay sau với 3 điểm nhưng mới đá một trận, trong khi CHDC Congo có 1 điểm. Uzbekistan toàn thua hai trận, ghi 1 bàn, thủng lưới 8 lần và không còn khả năng cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu.

Bồ Đào Nha đang nắm lợi thế rất lớn để chiếm 1 suất vào vòng knock-out. Một trận hòa trước Colombia ở lượt cuối sẽ giúp thầy trò HLV Roberto Martinez bảo đảm vị trí trong top 2 bảng K.

Colombia sẽ giành vé sớm nếu đánh bại CHDC Congo ở lượt hai. Ngược lại, một chiến thắng của CHDC Congo sẽ khiến cục diện bảng đấu khó lường, bởi đại diện châu Phi có thể vươn lên bằng điểm Bồ Đào Nha trước lượt cuối.

Uzbekistan vẫn còn hy vọng mong manh ở nhánh các đội hạng ba, nhưng phải thắng CHDC Congo ở lượt cuối, đồng thời cải thiện mạnh hiệu số -7 để chờ kết quả từ các bảng khác.

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối bảng K, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Colombia, trong khi CHDC Congo đối đầu Uzbekistan, đều diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn