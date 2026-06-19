Haaland hẹn gặp Bồ Đào Nha ở bán kết World Cup

Bình luận gây chú ý của Haaland.

Bên dưới bài đăng Bernardo Silva gia nhập Real Madrid, Erling Haaland để lại bình luận gây chú ý trên mạng xã hội. Tiền đạo người Na Uy viết ngắn gọn: "See you in semi-finals" (tạm dịch: Hẹn gặp ở bán kết).



Thông điệp của ngôi sao Man City lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đây không chỉ là lời chúc dành cho người đồng đội cũ Silva mà còn được xem như tuyên bố đầy tự tin của Haaland về hành trình của tuyển Na Uy tại World Cup 2026.



Haaland đang có khởi đầu như mơ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong trận ra quân, chân sút 26 tuổi tỏa sáng với cú đúp, góp công lớn giúp Na Uy giành thắng thuyết phục 4-1 trước Iraq ở bảng I và tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.



Trái ngược với sự hưng phấn của Na Uy, tuyển Bồ Đào Nha gây thất vọng ở trận mở màn. Dù được đánh giá vượt trội, đoàn quân của HLV Roberto Martinez chỉ có được trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở bảng K. Kết quả khiến Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội chịu nhiều sức ép, đặc biệt khi họ được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.



Chính vì vậy, lời nhắn của Haaland càng khiến người hâm mộ thích thú. Trong khi Na Uy bay cao nhờ phong độ chói sáng của thủ lĩnh hàng công, Bồ Đào Nha phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để hiện thực hóa tham vọng tiến sâu.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn