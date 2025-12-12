Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên vị trí nhì bảng tổng sắp

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành Huy chương Vàng môn karate nội dung kata đồng đội nữ.

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, đoàn đã sở hữu 40 huy chương, trong đó có 14 Huy chương Vàng, 7 Bạc và 19 Đồng, tiếp tục đứng thứ hai toàn đoàn, sau nước chủ nhà Thái Lan.

Điểm nhấn nổi bật trong ngày đến từ các môn thể thao trọng điểm. Ở Karate, đội kata nữ gồm Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên mở hằng ngày "Vàng" khi vượt qua Thái Lan trong trận chung kết. Tiếp đó, võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng mang về thêm một tấm Huy chương Vàng, thắng áp đảo đối thủ Indonesia ở hạng cân 54kg nam môn Taekwondo.

Trên thảm đấu Jujitsu, Đặng Đình Tùng tạo dấu ấn đậm nét với chiến thắng 5-0 trước đối thủ Philippines ở chung kết hạng 69kg ne-waza, phục hận thất bại ở kỳ SEA Games trước. Judo cũng góp thêm sắc vàng với phần trình diễn thuyết phục của cặp Trần Quốc Cường-Phan Minh Hạnh ở nội dung Nage-no-kata.

Thể dục dụng cụ tiếp tục là điểm tựa vững chắc khi Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa tay quay) và Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo) cùng đăng quang. Đội tuyển suýt giành tới 3 Huy chương Vàng nếu không có khiếu nại bất ngờ trong nội dung nhảy chống nữ, khiến vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh Như từ vị trí dẫn đầu phải nhận Huy chương Bạc.

Cuối ngày, bộ môn điền kinh thắp sáng bảng thành tích của đoàn Việt Nam. Hồ Trọng Mạnh Hùng mang về tấm Huy chương Vàng nhảy xa ba bước - chiếc Huy chương Vàng đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại Đại hội năm nay.

Ngay sau đó, đường chạy 1.500m nữ chứng kiến thế mạnh áp đảo của Việt Nam khi Bùi Thị Ngân về nhất và Nguyễn Khánh Linh giành Huy chương Bạc. Ở 1.500m nam, vận động viên Lương Đức Phước cán đích trong nhóm dẫn đầu, bổ sung thêm một tấm Huy chương Đồng.

Ở đường bơi xanh, Phạm Thành Bảo tiếp tục chứng minh vị thế số một khu vực trên đường đua 100m ếch nam, bảo vệ thành công ngôi vô địch. Kết thúc ngày thi đấu, đội tiếp sức 4x200m tự do nam tạo nên màn ngược dòng ấn tượng, khi bộ tứ Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trần Hưng Nguyên vượt Singapore và Malaysia để cán đích đầu tiên.

Các vận động viên giành Huy chương Vàng môn bơi nội dung 4x200m tự do nam.

Trên sân cỏ Rajamangala (Bangkok), cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đều hoàn thành mục tiêu đề ra. U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia với tỷ số 2-0 để giành ngôi nhất bảng B và tiến vào bán kết.

Tại bảng đấu của nữ, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0 để nối bước các đồng nghiệp nam vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Chiến thắng liên tiếp ở nhiều bộ môn, đặc biệt là các môn Olympic, góp phần củng cố vị trí thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp. Với nhiều nội dung thế mạnh vẫn còn ở phía trước như điền kinh, bơi, bắn súng và các môn võ, Đoàn Thể thao Việt Nam có cơ sở kỳ vọng vào những bước tiến xa hơn trong những ngày thi đấu tiếp theo.

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 11/12 10 Huy chương Vàng: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo, hạng cân dưới 54kg nam); Đặng Ngọc Xuân Thiện (thể dục dụng cụ); Đặng Đình Tùng (jujitsu, hạng cân 69kg nam); Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ); Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh), Bùi Thị Ngân (điền kinh); Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh (judo), Phạm Thanh Bảo (bơi lội); Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi lội). 4 Huy chương Bạc: Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (kayak đôi nam nữ 200m); Mai Thị Bích Trâm và Vũ Hoàng Khánh Ngọc (juno kata), Nguyễn Thị Quỳnh Như (thể dục dụng cụ); Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500m nữ) 7 Huy chương Đồng: Nguyễn Thị Mai (taekwondo, hạng cân 48kg); Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (kayak đôi nam 200m); Sái Công Nguyên/Nguyễn Anh Tùng (ju-jitsu); Lương Đức Phước (điền kinh), Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi lội). Huy chương Vàng không tính: Quàng Văn Minh (MMA truyền thống hạng 65kg nam); Trần Ngọc Lượng (MMA hạng cân 60kg nam). Huy chương Bạc không tính: Dương Thị Thanh Bình (MMA truyền thống hạng cân 54kg)

Tác giả: QUANG MINH

Nguồn tin: nhandan.vn