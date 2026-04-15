Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An: Chủ động bắt nhịp, thể hiện chiều sâu nghị trường

Tham gia sâu vào các vấn đề trọng tâm

Đợt 1 kỳ họp diễn ra khi Quốc hội đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước, tạo nền tảng ổn định, liên tục cho bộ máy nhiệm kỳ mới. Cùng với đó là yêu cầu cấp thiết nâng cao năng lực thể chế hóa, đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống thông qua hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An với 16 đại biểu đã tham gia đầy đủ các phiên họp tại hội trường, thảo luận tổ và nhiều hoạt động quan trọng của kỳ họp. Với sự hiện diện của nhiều đại biểu giữ cương vị quan trọng, như Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Thái Thị An Chung… cùng các đại biểu chuyên trách dày dặn kinh nghiệm, Đoàn đã mang đến nghị trường tiếng nói có bản sắc và trách nhiệm.

Ngay từ đầu kỳ họp, các đại biểu đã nhanh chóng bắt nhịp, tham gia sâu vào các vấn đề trọng tâm, từ lập pháp đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và cải cách hành chính... Không khí thảo luận tại tổ và hội trường diễn ra sôi nổi, với nhiều ý kiến có chất lượng. Nhiều đại biểu trong Đoàn đã có những phát biểu đi thẳng, trúng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm điều hành phiên thảo luận Tổ 7.

Hoạt động của Đoàn cho thấy, phạm vi tham gia rộng nhưng không dàn trải. Từ các dự án luật như Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)... đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính quốc gia, các ý kiến đều được chuẩn bị kỹ, có luận cứ và gắn với yêu cầu tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, nhiều phát biểu không dừng ở mức bày tỏ sự đồng tình hay kiến nghị chung, mà đi thẳng vào những “điểm nghẽn” trong thiết kế chính sách, chỉ rõ khoảng trống pháp lý và những vướng mắc trong tổ chức thực hiện... Đây cũng là nét tạo nên sắc thái riêng của Đoàn tại đợt 1 kỳ họp: Không nói rộng cho đủ ý, mà tập trung vào những nội dung cần sửa, cần làm rõ và cần được dự liệu từ sớm.

Đằng sau đó là sự chuẩn bị công phu, bài bản, với vai trò tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh... Từ việc tổng hợp kiến nghị cử tri, rà soát chính sách đến cung cấp thông tin chuyên đề phục vụ đại biểu nghiên cứu, thảo luận, Văn phòng đã góp phần quan trọng giúp các đại biểu có thêm cơ sở thực tiễn, hoàn thiện lập luận và nâng cao tính khả thi của các kiến nghị tại nghị trường.

Từ thực tiễn nghị trường đến tầm nhìn phát triển dài hạn

Ở lĩnh vực xây dựng pháp luật, các ĐBQH tỉnh Nghệ An thể hiện rõ dấu ấn với tư duy lập pháp thận trọng, đề cao tính khả thi và sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội và ĐBQH Lương Đình Hưng phát biểu tại Tổ.

Với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), các ý kiến của ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội và ĐBQH Lương Đình Hưng thể hiện cách tiếp cận vừa ủng hộ cơ chế đặc thù, vừa yêu cầu làm rõ giới hạn, nguyên tắc và điều kiện thực hiện. Trong đó, có ý kiến đề nghị làm rõ nội dung bảo vệ Thủ đô gắn với quốc phòng; đồng thời xác định rành mạch phạm vi được phép ban hành quy định khác, bảo đảm kỷ cương và tính thống nhất của pháp luật.

Từ các góp ý này cho thấy, các đại biểu không nhìn Luật Thủ đô chỉ từ góc độ phát triển, mà đặt trong tổng thể yêu cầu quản trị đặc thù, khả năng tổ chức thực hiện và hệ quả pháp lý lâu dài - cách tiếp cận vừa mở đường cho đổi mới, vừa giữ vững nền tảng của hệ thống pháp luật.

Cũng tinh thần đó, khi góp ý vào dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), các đại biểu nhấn mạnh năng lực thực thi ở cơ sở, nhất là tại các địa bàn không đồng đều, hướng tới hiệu quả thi hành trong thực tế.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trong đợt 1 Kỳ họp thứ Nhất là các góp ý ở các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, công chứng, trợ giúp pháp lý… Tại phiên thảo luận tại Hội trường ngày 11/4, ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng với lập luận chặt chẽ, có chiều sâu, kiến nghị hoàn thiện quy định theo hướng phân định rõ công chứng và chứng thực; đồng thời, tăng quyền cho công chứng viên gắn với trách nhiệm.

ĐBQH Trần Nhật Minh và ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang phát biểu tại Hội trường.

Cùng hướng cải cách này, ĐBQH Trần Nhật Minh đề nghị không quy định “tình trạng hôn nhân” là nội dung đăng ký hộ tịch do không phải là sự kiện hộ tịch có giá trị pháp lý lâu dài và đã được tích hợp trong cơ sở dữ liệu... Đồng thời, kiến nghị quy định về giấy tờ chứng minh sự kiện chết theo hướng “(nếu có)” để phù hợp thực tiễn, giảm thủ tục và phiền hà cho người dân.

Nếu lĩnh vực hộ tịch, công chứng nổi bật ở tinh thần cải cách thủ tục, thì góp ý của ĐBQH Thái Thị An Chung đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý lại cho thấy chiều sâu nhân văn của chính sách... khi đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng, nhất là với người bệnh hiểm nghèo hoặc gặp rủi ro đột xuất, phản ánh yêu cầu bảo đảm tiếp cận công lý một cách thực chất trong bối cảnh đời sống còn nhiều biến động.

ĐBQH Thái Thị An Chung và ĐBQH Lê Thị Hoài Chung phát biểu tại Tổ.

Ở lĩnh vực tiếp cận thông tin, ĐBQH Lê Thị Hoài Chung góp ý từ góc nhìn thực tiễn của ngành y tế, đề nghị rà soát, sắp xếp lại nội dung công khai theo hướng khoa học, dễ tiếp cận hơn; đồng thời mở rộng phạm vi công khai sang lĩnh vực dược, bổ sung thông tin về cơ sở và người hành nghề để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Không chỉ dừng ở lập pháp, các đại biểu tỉnh Nghệ An còn thể hiện tư duy bao quát và tầm nhìn dài hạn khi tham gia thảo luận về kinh tế - xã hội. ĐBQH Phan Anh Sơn, khi thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cho rằng: Trong bối cảnh thế giới biến động và cạnh tranh công nghệ gia tăng, cần có cơ chế mạnh hơn để thúc đẩy doanh nghiệp và khoa học - công nghệ trong nước; đồng thời quan tâm quyết liệt đến bảo vệ môi trường, nhất là nguồn nước.

ĐBQH Hoàng Minh Hiếu phát biểu tại Tổ

Cùng tham gia thảo luận về các nội dung kinh tế - tài chính tại tổ, ĐBQH Vũ Thị Lan Anh cho rằng: Mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới là thách thức lớn, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt, căn cơ; đồng thời đề nghị phát huy nội lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công, nhất là về nguồn vốn và vật liệu.

ĐBQH Trần Đức Thuận và ĐBQH Phan Anh Sơn phát biểu tại Tổ.

Trong khi đó, ĐBQH Trần Đức Thuận nhấn mạnh yếu tố con người và vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở, đặc biệt là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại… Đáng chú ý, ĐBQH Hoàng Minh Hiếu đề nghị trong xây dựng thể chế cần đặc biệt coi trọng niềm tin của người dân và doanh nghiệp, coi đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực thi chính sách.

Ở lĩnh vực bình đẳng giới, ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú đề nghị tập trung vào các “nút thắt” thực tiễn, nhất là bất bình đẳng chồng lấn; đồng thời nhấn mạnh xây dựng dữ liệu giới đồng bộ và phát triển kinh tế chăm sóc. Qua đó, cần chuyển từ cách tiếp cận phong trào sang quản trị theo kết quả, hướng tới chất lượng thụ hưởng thực chất.

ĐBQH Vũ Thị Lan Anh và ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú phát biểu tại Tổ.

“Cầu nối” giữa thực tiễn và chính sách

Đặt trong bối cảnh kỳ họp phải triển khai khối lượng lớn công việc về nhân sự, lập pháp và các vấn đề kinh tế - xã hội, các phát biểu của đại biểu Nghệ An cho thấy sự chủ động trước yêu cầu của nhiệm kỳ mới. Qua đó cho thấy, mỗi quyết sách không chỉ cần đúng mà còn phải kịp thời, khả thi và đi vào cuộc sống.

Nhìn lại đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, dấu ấn của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An không chỉ ở sự hiện diện trên nhiều lĩnh vực, mà còn ở chiều sâu tham gia nghị trường. Các ý kiến được nghiên cứu kỹ, đối chiếu với pháp luật hiện hành, bám sát thực tiễn và gắn với đề xuất cụ thể... Từ những vấn đề lớn như tự chủ chiến lược, kinh tế số, năng suất lao động, quốc phòng - an ninh, tranh chấp đầu tư quốc tế đến các nội dung thiết thực như công chứng, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, công khai thông tin y tế, các đại biểu đều thể hiện tinh thần nhất quán: Phát biểu để làm rõ vấn đề, kiến nghị để hoàn thiện chính sách và hướng tới hiệu quả thực thi.

Không chỉ tại nghị trường, các đại biểu trong Đoàn còn tích cực tham gia nhiều hoạt động bên lề, như: dự chương trình gặp mặt nữ ĐBQH Khóa XVI; tham dự Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; tham gia các phiên họp, thảo luận tại các Ủy ban của Quốc hội... Những hoạt động này góp phần mở rộng trao đổi, tăng cường kết nối và hỗ trợ nâng cao chất lượng tham gia nghị trường.

Từ góc nhìn cử tri, những đóng góp ấy cũng được ghi nhận tích cực. Cử tri Hoàng Thị Tuyết (phường Trường Vinh) cho rằng: nhiều ý kiến phát biểu đã đi thẳng vào những vướng mắc cụ thể trong thực tiễn, góp phần làm rõ những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp đang quan tâm…

Cử tri Nguyễn Thị Lộc (xã Kim Bảng) cũng chia sẻ: chúng tôi rất phấn khởi khi thấy các đại biểu nêu đúng những khó khăn về thủ tục giấy tờ hộ tịch, công chứng. Nếu các kiến nghị này được tiếp thu, người dân ở cơ sở sẽ bớt được rất nhiều gánh nặng thủ tục hành chính.

Những ghi nhận đó cho thấy, các ý kiến tại nghị trường đang tiếp tục được nghiên cứu, chắt lọc trong quá trình hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết. Khoảng nghỉ giữa hai đợt không chỉ là thời gian kỹ thuật, mà còn là dịp để các đại biểu tiếp tục khảo sát, lắng nghe, hoàn thiện ý kiến, chuẩn bị cho đợt 2 khi nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét, quyết định...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chúc mừng Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Thái Thị An Chung và ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Nhật Minh.

Với Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, giá trị những đóng góp không nằm ở số lượng phát biểu, mà ở chiều sâu từng ý kiến - bám sát thực tế, có cơ sở pháp lý và hướng tới hiệu quả triển khai.

Với sự khởi đầu chủ động và trách nhiệm, có cơ sở để kỳ vọng trong nhiệm kỳ Khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối”, đưa hơi thở thực tiễn từ miền quê xứ Nghệ vào những quyết sách quan trọng của Quốc hội, vì sự phát triển chung của đất nước.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn