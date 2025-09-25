Đoàn Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh





Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa tưởng niệm và báo công với Bác

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hoa lên tượng đài Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất xem trọng vấn đề thi đua yêu nước. Người cho rằng hoạt động thi đua yêu nước là cái cốt lõi để kháng chiến thành công, để đất nước phát triển. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc. Người nói “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện lời dạy của Người, phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An trong những năm qua có nhiều đổi mới và được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An - năm 2025 được tổ chức với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”. Đại hội có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện khát vọng, niềm tin và quyết tâm đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 – dấu mốc trong 1000 năm danh xưng Nghệ An; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Trước anh linh Người, Đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ đoàn kết, đồng thuận, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa Nghệ An thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm dưới chân tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn