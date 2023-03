Đoàn Cựu Tổng thống Chile thăm Bảo tàng Nghệ An

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có ông Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đoàn Cựu Tổng thống Chi lê đến thăm Bảo tàng Nghệ An

Bảo tàng Nghệ An ra đời năm 1979 với tên gọi là Bảo tàng Nghệ Tĩnh. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, hiện Bảo tàng Nghệ An đang lưu giữ và bảo quản hơn 30.000 tư liệu, hiện vật, xây dựng được 13 đề tài Sưu tập hiện vật, trong đó tiêu biểu có 3 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia: Dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi (Niên đại: 2000 - 2500 năm cách ngày nay); Muôi đồng có cán hình tượng voi (Niên đại: 2000 - 2500 năm cách ngày nay) và Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn, Phật giáo (Niên đại thế kỷ 7-8).

Đoàn được nghe các thuyết minh viên giới thiệu về sự ra đời của Bảo tàng Nghệ An và hiện vật trưng bày tại đây

Đoàn được nghe giới thiệu về đặc điểm, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khí hậu các vùng, miền của tỉnh Nghệ An

Đoàn được nghe giới thiệu về đời sống, phong tục tập quán của các đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đến với Bảo tàng Nghệ An, thông qua các hiện vật được trưng bày, giới thiệu, Đoàn công tác đã được nhìn thấy bức tranh sống động mô tả lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Nghệ An từ thời nguyên thủy cho đến thời hiện đại với thiên nhiên phong phú đa dạng, các dân tộc sinh sống hòa bình, giàu bản sắc, với nhiều hiện vật gốc giàu ý nghĩa... Bên cạnh đó, khi đến với Bảo tàng Nghệ An, Đoàn còn được tìm hiểu và biết đến lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung của Nghệ An nói riêng trong các cuộc đấu tranh gìn giữ độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn