Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tặng quà Tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn đại biểu Quốc hội và Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trao quà Tết cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. (Ảnh: Mai Hoa)

Các đại biểu Quốc hội và nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã trực tiếp trao 170 suất quà cho các bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An

Trực tiếp trao những món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động viên tinh thần đối với các bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn đại biểu Quốc hội và Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, chúc các bệnh nhân nhanh hồi phục sức khoẻ, sớm trở về đón Tết sum vầy, hạnh phúc cùng gia đình; đối với những bệnh nhân tiếp tục điều trị trong thời gian Tết thì an tâm điều trị và khỏe mạnh.

Tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chấn thương, chỉnh hình Nghệ An

Các suất quà Tết do các đại biểu Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An kết nối, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: Báo Nhân dân