Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi tìm hiểu về công tác phát triển các Khu kinh tế, Khu công nghiệp và công tác thu hút đầu tư tại tỉnh Nghệ An

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Đỗ Tâm Hiển – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã báo cáo tình hình phát triển Khu kinh tế (KKT), các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh. KKT Đông Nam Nghệ An được thành lập ngày 11/6/2007, điều chỉnh ranh giới lần 01 ngày 04/12/2014, lần 02 ngày 03/4/2015, có tổng diện tích 20.776,47ha.

Lũy kế đến tháng 11/2025, trên địa bàn tỉnh có 9 KCN được thành lập với tổng diện tích 2.752,7ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 50,13% (gồm: KCN Nam Cấm diện tích 371,06ha, lấp đầy 92,79%; KCN Bắc Vinh diện tích 51,99ha, tỷ lệ lấp đầy 100%; KCN VSIP Nghệ An diện tích 367,60ha, tỷ lệ lấp đầy 89,63%; KCN Thọ Lộc - Giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An 2) diện tích 500,00ha, tỷ lệ lấp đầy 20,04%; KCN VSIP Nghệ An 3 diện tích 181,12ha, đang giải phóng mặt bằng; KCN WHA Zone 1 diện tích 498,00ha, tỷ lệ lấp đầy 57,61%; KCN WHA Zone 2 diện tích 183,37ha, đang giải phóng mặt bằng; KCN Hoàng Mai I diện tích 264,77 ha, tỷ lệ lấp đầy 82,94%; KCN Hoàng Mai II diện tích 334,79ha, tỷ lệ lấp đầy 7,94%). Quỹ đất còn lại sẵn sàng thu hút đầu tư là 1.019,98ha.

Có 03 KCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng nhưng được ngân sách đầu tư một số hạng mục công trình hạ tầng và đã có doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, gồm: KCN Đông Hồi, KCN Nghĩa Đàn, KCN Tri Lễ.

Có 03 KCN đang được nghiên cứu đề xuất thành lập với tổng diện tích khoảng 1.074,65ha (KCN VSIP Nghệ An 4 với diện tích 100ha; KCN Thọ Lộc B với diện tích 174,65ha; KCN VSIP Nghệ An 5 với diện tích 800ha). Ngoài ra, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đang triển khai đầu tư hạ tầng Khu đô thị, dịch vụ VSIP Nghệ An (382,4ha).

Lũy kế đến hết tháng 3/2026, trên địa bàn tỉnh có 356 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 217.327,4 tỷ đồng (tương đương khoảng 9 tỷ USD). Trong đó có 237 dự án trong nước, vốn đầu tư đăng ký 63.248,1 tỷ đồng, chiếm 29,1%; 119 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký 154.079,3 tỷ đồng (tương đương 6,46 tỷ USD), chiếm 70,9%.

Một số dự án FDI có quy mô lớn như: Tập đoàn Luxshare ICT (7 dự án, 1,19 tỷ USD); Mega Textile (940 triệu USD); Goertek (557 triệu USD); Everwin (310 triệu USD); Foxconn (350 triệu USD), JuTeng (200 triệu USD), Sunny (150 triệu USD), Radian Opto (145 triệu USD),... 03 năm liên tục (2022, 2023, 2024), Nghệ An nằm trong TOP 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước; năm 2025 đứng thứ 11/34 địa phương.

Tính đến hết tháng 3/2026, KKT Đông Nam có 11 dự án nhà ở xã hội (NOXH), nhà lưu trú công nhân đã hoàn thành đưa vào sử dụng 4.136 căn hộ (trong đó có 268 căn hộ NOXH; 3868 căn hộ nhà lưu trú công nhân), vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2024 và năm 2025 là 3.095 căn hộ); 01 dự án Bệnh viện đa khoa có quy mô 300 gường bệnh.

Hiện trong KKT, KCN có 170 doanh nghiệp đi vào hoạt động; tổng số lao động hiện có khoảng hơn 64.000 người, trong đó khu vực FDI chiếm 86%.

Đến nay tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng là 3.792,861 tỷ đồng chủ yếu là đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải.

Năm 2025, giá trị xuất khẩu của KKT, KCN ước đạt 2.582 triệu USD, chiếm 58,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh; Giá trị nhập khẩu ước đạt 3.225 triệu USD, chiếm 90,85% tổng kim ngạch nhập khẩu cả tỉnh; Thu ngân sách nhà nước từ KKT, KCN ước đạt 3.588 tỷ đồng, bằng 13,5% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, KKT Đông Nam Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 27/3/2026, có diện tích 104.269,94ha, gồm 93.319,94ha đất liền và 10.950ha mặt biển; nằm trên địa giới hành chính của 25 xã, phường.

Trong giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh Nghệ An đặt ra các chỉ tiêu: Thu hút đầu tư nước ngoài khoảng 5,0 - 6,0 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt trên 60% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đến năm 2030, phấn đấu nộp ngân sách chiếm khoảng 25 - 30% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030, giải quyết việc làm cho 120.000 - 150.000 lao động.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, sau khi sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, Ban Quản KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi được giao quản lý 02 Khu kinh tế (Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y) và 04 KCN tập trung ngoài KKT (KCN Quảng Phú, KCN Phổ Phong, KCN Hòa Bình, KCN Sao Mai).

Đến nay, tại các KKT và KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút 448 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 19,2 tỷ USD; trong đó có 67 dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD và 381 dự án trong nước với vốn đăng ký khoảng 16,7 tỷ USD. Tổng vốn thực hiện đạt khoảng 13 tỷ USD. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cơ bản ổn định, với khoảng 350 dự án (295 doanh nghiệp) đang hoạt động; tổng số lao động đạt trên 81.000 người, trong đó riêng KKT Dung Quất chiếm tỷ trọng lớn (92%). Các KKT và KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đóng góp gần 80% tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi, là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ổn định tài chính – ngân sách địa phương.

Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Nguyễn Hải Trường đề nghị làm rõ thêm các cơ chế thu hút đầu tư

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Võ Minh Vương đề nghị làm rõ thêm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn trả lời các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nguyễn Tô Long trả lời các nội dung liên quan đến công tác thu hút đầu tư

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của 2 tỉnh đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm về công tác thu hút, lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng; về công tác thực hiện cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về công tác thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn KKT, KCN…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Tâm Hiển – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi có nhiều nét tương đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Qua trao đổi tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi sẽ nghiên cứu các cơ chế chính sách của tỉnh Nghệ An để bổ sung, áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết, trong những năm gần đây tỉnh Nghệ An có sự chuyển mình mạnh mẽ. Để đạt được những kết quả trên, tỉnh Nghệ An nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương và các tỉnh bạn. Bên cạnh đó, quyết tâm chính trị của tỉnh rất lớn, thể hiện từ người đứng đầu quyết liệt đổi mới mạnh mẽ; đồng thời tỉnh cũng đã thu hút được các nhà đầu tư hạ tầng KCN lớn.

Trong suốt thời gian qua, tỉnh đã thực hiện 5 sẵn sàng gồm “quy hoạch – đất đai – hạ tầng - nguồn nhân lực – đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có các dự án phát triển các KCN. Tỉnh cũng đã đồng hành hỗ trợ cùng các nhà đầu tư phát triển hạ tầng KCN; phát triển hạ tầng ngoài hàng rào KCN. Việc tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho các mỏ nguyên liệu phục vụ các KCN... được thực hiện đồng bộ từ Tỉnh ủy – HĐND tỉnh – UBND tỉnh – Sở, ngành – các địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An mong muốn thông qua chuyến công tác lần này sẽ là cầu nối để 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi tiếp tục học hỏi lẫn nhau trong công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn thực hiện các dự án trong các KKT, KCN, đồng thời hai tỉnh tiếp tục có sự hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn