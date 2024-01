Đoàn công tác Thông tấn xã Việt Nam làm việc tại Nghệ An

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn công tác Thông tấn xã Việt Nam có đồng chí Vũ Việt Trang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã thông tin tới đoàn công tác những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023; đạt những kết quả đó có sự đóng góp, đồng hành của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nói chung và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại tỉnh. Trong nhiều năm qua, Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giúp cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Đồng thời, khẳng định, những thông tin của TTXVN đã phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội của tỉnh, nhất là các thông tin mang tính định hướng, phản bác những thông tin sai lệch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp đồng hành của TTXVN trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, đi sâu vào các chuyên đề về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh. Quan tâm tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị, nhất là tuyên truyền về triển khai thực hiện các nội dung của Đề án cơ chế, chính sách đặc thù mà Nghệ An sắp hoàn thành trình Chính phủ và Quốc hội. Tiếp tục phối hợp thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh. Cùng với đó, phản ánh những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương trên địa bàn tỉnh; phối hợp tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng trên các chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm của TTXVN.

Tỉnh Nghệ An sẵn sàng hợp tác cùng TTXVN trong việc cung cấp thông tin; luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên báo chí, trong đó có phóng viên thường trú của TTXVN tại Nghệ An tác nghiệp, góp phần cùng với địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Việt Trang – Tổng Giám đốc TTXVN đã giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, hoạt động của TTXVN, đồng thời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ TTXVN, nhất là Cơ quan thường trú tại tỉnh làm việc và tác nghiệp tại tỉnh đạt hiệu quả cao, góp phần quảng bá chính xác, kịp thời hình ảnh của Nghệ An trên các kênh thông tin của TTXVN.

Đồng chí Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang mong rằng, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với TTXVN để đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chính trị, thời sự, ngoại giao, kinh tế - xã hội của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế cũng như giúp đỡ Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đoàn công tác TTXVN và tỉnh Nghệ An đã trao tặng quà lưu niệm.

