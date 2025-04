UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Tổ công tác.

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc được tổ chức với mục đích giúp Tổ công tác Thanh tra Chính phủ nắm bắt được những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại cũng như những bất cập, khó khăn trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN); việc thực hiện “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2024” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở đó, Tổ công tác sẽ tổng hợp để báo cáo Thanh tra Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi các quy định về PCTN và Bộ tiêu chí đánh giá phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện tốt hơn công tác PCTN và đánh giá công tác PCTN trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Tùng Sơn - Phó Chánh thanh tra tỉnh báo cáo

Theo báo cáo, sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 29/QĐ-TTCP ngày 13/02/2025 ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2024”, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN của tỉnh Nghệ An năm 2024. Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2024 của tỉnh.

Báo cáo nêu rõ về nội dung chấm điểm của từng tiêu chí, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cho biết trong hệ thống biểu mẫu của “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2024” có nhiều chỗ còn chưa chính xác, gây khó khăn cho việc tổng hợp tính điểm và cập nhật thông tin, tài liệu kiểm chứng của các đơn vị. Một số tiêu chí chấm điểm chưa phù hợp và việc thay đổi hàng năm còn gây khó khăn cho việc triển khai tổ chức thực hiện ở địa phương. Bên cạnh đó, việc thực hiện tự đánh giá bằng cách làm thủ công còn mất nhiều thời gian và kết quả không chính xác...

Từ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đánh giá và để công tác đánh giá PCTN hàng năm đi vào nề nếp, thực chất, tránh lãng phí nhiều thời gian không cần thiết, UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất với Thanh tra Chính phủ một số nội dung. Đó là nghiên cứu thay đổi cách tính điểm các tiêu chí đánh giá trong Bộ tiêu chí chấm điểm để đảm bảo công bằng hơn cho các địa phương không xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN phải xử lý. Cùng với đó, nghiên cứu ban hành Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh chung cho cả giai đoạn và có kế hoạch hướng dẫn, tập huấn cách triển khai, cách lấy thông tin, cách cập nhật các tiêu chí trong Bộ tiêu chí cho các địa phương thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Đồng thời, xây dựng phần mềm chung để đánh giá PCTN hàng năm, tránh lãng phí thời gian, nhân lực thao tác thủ công và cân chỉnh hoàn thiện số liệu công tác đánh giá PCTN hàng năm.

Đ/c Phan Hùng Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị xây dựng biểu mẫu kê khai tài sản dễ hiểu, dễ thực hiện

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn – Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh phát biểu

Đại diện Công an tỉnh nêu lên một số khó khăn trong kiểm soát việc kê biên tài sản liên quan đến cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

Thành viên Tổ công tác đánh giá cao công tác đánh giá PCTN năm 2024 của tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, đại diện các Ban, ngành đã nêu lên một số khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện công tác PCTN, nhất là công tác kiểm soát thu nhập, kê khai tài sản, đó là việc xác định phạm vi đối tượng để thực hiện; việc xây dựng biểu mẫu làm sao để phù hợp, dễ hiểu, dễ thực hiện. Cùng với đó, một số ý kiến cũng nêu lên những khó khăn trong thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức...

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Phó Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ phát biểu

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các ngành, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Phó Cục trưởng Cục IV, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao việc thực hiện công tác PCTN của tỉnh. Nghệ An đã triển khai một cách đồng bộ các biện pháp thực hiện phòng ngừa PCTN như: Công khai, minh bạch về hoạt động của cơ quan, tổ chức; thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn về tài chính; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập, tài sản, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, những bất cập được phản ánh trong quá trình thực hiện công tác PCTN cũng như trong thực hiện đánh giá “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2024”, Tổ trưởng Tổ công tác Nguyễn Văn Tuấn cho biết Tổ công tác sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, báo cáo Thanh tra Chỉnh phủ để tham mưu sửa đổi Luật PCTN và các quy định liên quan cũng như sửa đổi Bộ tiêu chí để việc đánh giá hiệu quả thực chất hơn. Đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ để góp ý sửa đổi các quy định nhằm thực hiện tốt hơn công tác PCTN.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết tỉnh Nghệ An xác định công tác PCTN là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo về PCTN, tiêu cực cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm, thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đặc biệt công tác cải cách hành chính được đề cao, nhất là cải cách gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết thêm tỉnh cũng đã xác định việc tự đánh giá, chấm điểm công tác PCTN hàng năm là dịp để các cấp, các ngành tự nhìn nhận lại đúng thực tế thực hiện; nhận diện những điểm mấu chốt, nhưng khó khăn, vướng mắc để tìm biện pháp khắc phục; từ đó tiếp tục thực hiện công tác PCTN ngày càng tốt hơn.

Tỉnh xin tiếp thu đầy đủ những nội dung chỉ đạo, giải đáp, hướng dẫn của Tổ công tác; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp, giải pháp khắc phục, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; quan tâm đến các đề xuất, kiến nghị của tỉnh trong công tác PCTN. Phía tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện kịp thời, đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ để tổ chức thực hiện tốt hơn công tác PCTN và việc đánh giá công tác PCTN trên địa bàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn