Đỗ Hoàng Hên xúc động nói tiếng Việt ở buổi lễ nhập tịch

Đỗ Hoàng Hên hát quốc gia Việt Nam trong buổi lễ trao Quyết định nhập tịch. Ảnh: CLB Hà Nội.

Buổi lễ trao Quyết định nhập tịch diễn ra trang trọng, có sự hiện diện của đại diện Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), CLB Hà Nội cùng người thân của cầu thủ.

Trong tà áo dài truyền thống, Đỗ Hoàng Hên xúc động hát Quốc ca, thực hiện nghi thức chào cờ, trước khi đón nhận quyết định nhập tịch.

Chia sẻ bằng tiếng Việt rõ ràng và chân thành, anh nói: "Tôi rất vui, tự hào và biết ơn. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Giờ đây, tôi chính thức là người Việt và khao khát được cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực không ngừng để xứng đáng với niềm tin của mọi người, đóng góp cho CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia".

Đại diện VFF, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng Thư ký, gửi lời chúc mừng tới tân công dân Việt Nam: "Chúng tôi rất phấn khởi khi bóng đá Việt Nam có thêm một thành viên mới. Chúc mừng Đỗ Hoàng Hên – người giờ đây đã là một phần của đại gia đình bóng đá Việt Nam. Hy vọng anh tiếp tục thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm, và sớm mang đến những đóng góp thiết thực cho CLB cũng như đội tuyển".

Đỗ Hoàng Hên và người thân. Ảnh: CLB Hà Nội.

Đại diện CLB Hà Nội cũng khẳng định việc Đỗ Hoàng Hên nhập tịch là minh chứng cho tầm nhìn phát triển dài hạn của đội bóng. CLB không chỉ chiêu mộ cầu thủ giỏi, mà còn đồng hành, hỗ trợ những nhân tố thật sự muốn gắn bó và cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Kể từ khi đặt chân đến V-League, Đỗ Hoàng Hên nhanh chóng khẳng định mình là một trong những ngoại binh xuất sắc, với lối chơi thông minh, kỹ thuật tinh tế và khả năng tạo đột biến cao.

Theo kế hoạch, Đỗ Hoàng Hên sẽ có trận ra mắt với tư cách cầu thủ nhập tịch khi CLB Hà Nội tiếp đón Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26 vào ngày 18/10. Một chương mới trong sự nghiệp cầu thủ 29 tuổi và cũng là câu chuyện đẹp về hành trình hòa nhập, cống hiến của một người yêu bóng đá Việt Nam bằng cả trái tim.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: znews.vn