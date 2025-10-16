Đỗ Hoàng Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam. Ảnh: Hanoi Football Club.

Theo thông tin của Tri Thức – Znews, Đỗ Hoàng Hên sẽ chính thức được trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam vào ngày 17/10 tới, khép lại quá trình nhập tịch rất suôn sẻ.

Ngay sau đó 1 ngày, Hà Nội có trận đón tiếp Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26. Nếu đáp ứng được các yêu cầu chiến thuật của HLV Harry Kewell, chân sút gốc Brazil có thể ra mắt người hâm mộ thủ đô ngay trận đấu này. Đây cũng chính là ngày ra mắt của tân HLV người Australia ở V.League.

Dù có thể ra sân ngay ở V.League nhưng với tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên cần phải chờ đợi đến trận lượt về của tuyển Việt Nam với Malaysia vào tháng 3 năm sau, nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập. Lý do là bởi, phải đến tháng 12 năm nay, anh mới đủ 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam theo quy định nhập tịch.

Đỗ Hoàng Hên gia nhập Hà Nội từ trước mùa giải 2025/26. Anh được đội bóng thủ đô hỗ trợ các thủ tục để nhập tịch. Trong suốt thời gian chờ đợi cơ hội ra sân, anh nỗ lực tập luyện để duy trì cảm giác bóng.

Đồng thời, suốt 2 năm qua, tiền vệ sinh năm 1994 miệt mài học tiếng Việt để có thể giao tiếp với các đồng đội. Trong những lần trả lời truyền thông, Hoàng Hên luôn thể hiện khát khao cống hiến cho “Những chiến binh sao vàng”.

Sự có mặt của Hoàng Hên trong đội hình sẽ là mảnh ghép quan trọng của cả Hà Nội với tuyển Việt Nam. Anh được đánh giá là mẫu cầu thủ sáng tạo, kỹ thuật và đa năng. Hoàng Hên có thể chơi ở các vị trí như hộ công, tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cắm.

Tác giả: Anh Quân

Nguồn tin: znews.vn