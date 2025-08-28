Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia lấy tên Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên

Hendrio (giữa) lấy tên Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên - Ảnh: NGỌC LÊ

Theo thông tin cập nhật chiều 26-8 trên trang chủ CLB Hà Nội, Hendrio da Silva được đăng ký thi đấu dưới tên gọi Đỗ Hoàng Hên.

Đây cũng là hạn chót cho các đội V-League đăng ký bổ sung, thay thế cầu thủ trước vòng 3 V-League 2025-2026. 4 ngoại binh của Hà Nội là Adriel Tadeu, Willian Maranhao, Daniel Passira và Luiz Fernando.

Đội bóng thủ đô đang xúc tiến nhập quốc tịch cho Hendrio và đặt tên Việt Nam cho cầu thủ này theo họ của bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển). Do đang chờ cấp quốc tịch, Hendrio chưa thể thi đấu cho Hà Nội mà chỉ ở trạng thái chờ.

Khi chiêu mộ Hendrio hồi giữa mùa 2024-2025, CLB Hà Nội đã tính trước và có sự chuẩn bị cho cầu thủ này thi đấu suất nhập tịch. Có khả năng trong năm nay, anh sẽ trở thành công dân Việt Nam.

"Chúng tôi đăng ký Hendrio thi đấu theo diện cầu thủ nhập tịch, và đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục cho cầu thủ này", Giám đốc điều hành CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ hôm 13-8.

Hendrio sinh năm 1994, quê Brazil. Anh cao 1,81m, thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh hoặc hộ công và tiền đạo, trưởng thành từ lò đào tạo La Masia danh tiếng của Barcelona. Hendrio đã sinh sống ở Việt Nam đủ 5 năm, nên đủ điều kiện xin nhập tịch. Anh nói tiếng Việt thành thạo và quen với môi trường tại Việt Nam.

5 năm qua, Hendrio duy trì phong độ ổn định, thường xuyên tỏa sáng với các bàn thắng và kiến tạo trong màu áo Bình Định và Nam Định. Anh đã gây dựng được thương hiệu với lối đá giàu kỹ thuật, và được biết đến là một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu V-League.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn