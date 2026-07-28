Căn nhà ở quê của Hoàng Thuỳ Linh

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thuỳ Linh sở hữu cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ ca sĩ còn có nhiều bất động sản giá trị. Trong đó, căn nhà ở Tam Đảo luôn là nơi cô nhắc đến với sự trân trọng đặc biệt, bởi đây không chỉ là một nơi nghỉ dưỡng mà còn gắn với quê hương, gia đình và rất nhiều tâm huyết được vun đắp suốt nhiều năm.

Bắt đầu từ năm 2016, khi cô lần đầu chia sẻ hình ảnh công trình đang trong giai đoạn thi công. Thời điểm đó, khu đất vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Dù vậy, Hoàng Thuỳ Linh vẫn không giấu được niềm tự hào khi giới thiệu đây là công trình mà cả gia đình cùng góp sức thực hiện.

Hoàng Thuỳ Linh từng chia sẻ: "Mình papa thiết kế và làm kết cấu. Mami thì lo lắng quán xuyến tất cả. Thế nên mình có vất vả một chút cũng thấy xứng đáng! Tự hào vì làm con của bố mẹ!".

Căn nhà ở Tam Đảo được bố của Hoàng Thuỳ Linh thiết kế và giám sát xây dựng

Sau nhiều năm hoàn thiện, cơ ngơi giờ đây là nơi để gia đình Hoàng Thuỳ Linh lui tới để nghỉ dưỡng, chữa lành. Thay vì chỉ có những khối bê tông khô cứng, nơi đây giờ trở thành một khuôn viên rộng lớn gồm hai căn nhà nằm trong cùng một khu đất, được bao quanh bởi cây xanh và hướng trọn tầm nhìn về núi rừng Tam Đảo.

Điều khiến nhiều người ấn tượng nhất khi nhìn vào cơ ngơi này không phải quy mô hay sự bề thế, mà là cách công trình hòa vào thiên nhiên. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khuôn viên giống như một khu nghỉ dưỡng riêng biệt hơn là một biệt thự của người nổi tiếng.

Mỗi dịp xuân về, khu biệt thự lại khoác lên mình diện mạo hoàn toàn khác khi những cây cối trong vườn nở rộ. Sắc hồng phủ khắp, khoảng sân và hiên nhà khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. Đây cũng là thời điểm Hoàng Thuỳ Linh thường chia sẻ nhiều hình ảnh nhất từ căn nhà Tam Đảo.

Cơ ngơi bề thế của Hoàng Thuỳ Linh ở Tam Đảo

Không chỉ có vườn hoa, khuôn viên còn xuất hiện những luống rau sạch và nhiều loại cây ăn quả được gia đình tự tay chăm sóc. Nữ ca sĩ từng nhiều lần đăng tải hình ảnh dạo quanh khu vườn, ngắm cây cối, hái rau hay tận hưởng những buổi sáng yên bình giữa không gian trong lành. Những khoảnh khắc giản dị ấy hoàn toàn đối lập với hình ảnh lộng lẫy của cô trên sân khấu.

Từ biệt thự có thể phóng tầm mắt ngắm những dãy núi đặc trưng của Tam Đảo và cảm nhận không khí mát mẻ quanh năm. Gia đình cũng bố trí nhiều bộ bàn ghế ngoài trời để uống trà, nghỉ ngơi. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chính khung cảnh thiên nhiên đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của căn nhà.

Chiếc view núi đồi cực chill từ nhà của Hoàng Thuỳ Linh

Không khí mát mẻ ở Tam Đảo khiến nhiều người thích thú khi sống tại đây

Nữ ca sĩ dành khu đất để trồng trọt cây, rau sạch

Những khoảnh khắc làm nông của giọng ca đình đám Vpop

Không gian bên trong căn nhà được thiết kế theo phong cách mộc mạc, giản dị nhưng vẫn toát lên cảm giác ấm cúng. Gia đình Hoàng Thuỳ Linh không lựa chọn những món nội thất cầu kỳ hay phong cách hiện đại, thay vào đó ưu tiên các chất liệu tự nhiên như gỗ, gạch và đá, kết hợp với tông màu trầm tạo cảm giác gần gũi.

Điểm nhấn của phòng sinh hoạt chung là lò sưởi xây bằng gạch đỏ theo phong cách cổ điển - chi tiết rất phù hợp với khí hậu se lạnh đặc trưng của Tam Đảo. Xung quanh lò sưởi, những khúc củi được xếp gọn gàng, vừa mang tính trang trí vừa tạo nên bầu không khí ấm áp như những căn nhà nghỉ dưỡng ở vùng núi châu Âu.

Không gian này cũng là nơi cả gia đình thường quây quần mỗi khi trở về Tam Đảo. Trong một số hình ảnh được Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ, nữ ca sĩ cùng người thân ngồi thưởng thức bữa lẩu nóng hổi bên ánh lửa bập bùng của lò sưởi. Bàn ăn được bày biện đơn giản với những món ăn quen thuộc, từ rau xanh, thịt, nấm đến các món ăn truyền thống, tạo nên khung cảnh sum vầy đậm chất gia đình. Chính những chi tiết đời thường ấy khiến căn nhà không chỉ đẹp ở kiến trúc mà còn mang lại cảm giác bình yên, ấm áp.

Không gian ấm cúng bên trong căn nhà để gia đình quây quần cùng nhau mỗi dịp lễ tết

Nữ ca sĩ rất thích thú khi check-in ở góc nhà ấm áp này

Ngoài khu vực sinh hoạt chung, căn nhà còn có khoảng hiên và sân thượng để cả gia đình tận hưởng không khí trong lành của Tam Đảo. Hoàng Thuỳ Linh từng chia sẻ những khoảnh khắc tự tay nướng đồ ăn ngoài trời trong các buổi tối se lạnh.

Những dịp lễ, Tết hay mỗi khi có khoảng nghỉ sau lịch trình làm việc dày đặc, Hoàng Thuỳ Linh thường trở về Tam Đảo để tạm gác ánh đèn sân khấu. Trên trang cá nhân, cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh mặc trang phục giản dị, ngồi bên hiên nhà, ngắm khu vườn ngập nắng, quây quần bên mâm cơm gia đình hay đón năm mới cùng bố mẹ.

Khu vực sân thượng rộng rãi để làm tiệc

Căn nhà ở Tam Đảo chính là "miền đất hứa" của Hoàng Thuỳ Linh

Tác giả: Liên Hoa

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn tin: Phụ nữ mới