Hà Tĩnh đấu giá đất nông thôn khởi điểm hơn 3 tỷ đồng/lô

"Dậy sóng" mức giá khởi điểm cho đất nền tại một xã nông thôn

Ngày 27/7, có mặt tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, phóng viên ghi nhận hạ tầng địa phương này đã được đầu tư xây dựng với đường giao thông rộng rãi, hệ thống lưới điện đảm bảo. Nơi đây nằm gần một khu tái định cư, cách phường trung tâm của tỉnh khoảng 7-8 km.

Vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh đã được đầu tư đường giao thông rộng rãi.

Mặc dù vậy, phần lớn diện tích vẫn là đất nông nghiệp, người dân vẫn đang canh tác trồng lúa. Phần cuối đường giao thông vẫn bị ngăn cách, chưa được kết nối đồng bộ. Bởi vậy, khi nghe thông tin hàng chục lô đất tại vùng Lối Vại được đấu với giá khởi điểm dao động 3 đến 5 tỷ khiến cho người dân vô cùng bất ngờ.

Cụ thể, các lô đất có diện tích từ 200 m2 đến hơn 288 m2, tổng giá khởi điểm gần 50 tỷ đồng. Trong đó, lô đất rộng hơn 288 m2 có mức khởi điểm cao nhất, hơn 5,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,5 triệu một m2. Các lô còn lại diện tích 200 m2, giá khởi điểm gần 3,1 tỷ đồng, tương đương 15,5 triệu một m2.

Hàng chục lô đất tại vùng Lối Vại được đấu với giá khởi điểm dao động 3 đến 5 tỷ.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Tĩnh khá trầm lắng, mức khởi điểm của các lô đất ở khu vực xã Toàn Lưu, nơi hạ tầng còn chưa đồng bộ, là khá cao so với mặt bằng chung.

Anh Phạm Trường, trú xã Toàn Lưu cho hay: "Tôi nghĩ đất ở nông thôn thì giá khởi điểm sẽ vừa phải để có thể tham gia đấu giá. Khi xem thông báo, thấy lô thấp nhất cũng hơn 3 tỷ đồng, tôi thực sự bất ngờ. Với mặt bằng ở khu vực này, mức giá khởi điểm như vậy là khá cao".

Tạm dừng đấu giá 2 lô đất có khởi điểm hơn 5 tỷ đồng

Tuy nhiên, vào ngày 27/7, UBND xã Toàn Lưu mới có văn bản thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đối với 2 lô đất ký hiệu L-01 và L-15, thuộc khu quy hoạch dân cư vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh.

Cùng ngày, đơn vị tổ chức đấu giá cũng phát đi thông báo tạm dừng đấu giá đối với 2 lô đất này theo đề nghị của UBND xã. Đối với 13 lô đất còn lại, phiên đấu giá vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch vào 8h ngày 14/8/2026 tại hội trường UBND xã Toàn Lưu.

Tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đối với lô L-01 có diện tích hơn 288m2, giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng và lô L-15 rộng 234,8m2, giá khởi điểm hơn 4,3 tỷ đồng.

Về việc này, ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết, cơ quan chuyên môn đã cập nhật sai diện tích của 2 lô đất nói trên nên địa phương phải tạm dừng để chỉnh sửa hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết, các lô đất nằm gần trung tâm hành chính xã, có vị trí thuận lợi. Giá khởi điểm được đơn vị tư vấn xác định sau nhiều tháng khảo sát thị trường tại khu vực lân cận và trên địa bàn tỉnh.

Theo khảo sát của xã, trước đây một số lô đất có diện tích khoảng 200m² tại khu vực này từng được giao dịch trên thị trường với mức khoảng 3,4 tỷ đồng. Bởi vậy, chính quyền thống nhất phương án trước khi phê duyệt, nhằm tránh thất thoát ngân sách.

13 lô đất còn lại đều có diện tích 200m2, giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương gần 15,5 triệu đồng/m2, vẫn sẽ được đấu giá theo đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch, Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh sẽ nhận hồ sơ tham gia đấu giá tới 17h ngày 11/8.

Người tham gia sẽ bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Họ phải nộp tiền đặt trước cho các lô đất từ 929 triệu đến hơn 1,6 tỷ đồng. Mỗi bước bỏ giá chênh dao động 150-265 triệu đồng.

Đại diện UBND xã cho rằng đây là đấu giá quyền sử dụng đất nên người dân có quyền cân nhắc tham gia nếu thấy phù hợp. Trường hợp phiên đấu giá không thành, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lại theo quy định.

Các lô đất đấu giá đang được người dân trồng lúa.

Điều đáng nói, vào tháng 9/2025, xã Toàn Lưu từng xảy ra "sốt đất" sau khi tỉnh Hà Tĩnh công bố quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía tây TP Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) với quy mô gần 200 ha, tỉ lệ 1/2.000.

Khu công nghiệp tiếp giáp đất nông nghiệp, khu dân cư và đường tỉnh 550. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả quỹ đất công nghiệp, đảm bảo môi trường và tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực.

Mặc dù, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chỉ mới tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, chưa có động thái gì thêm, nhưng cũng khiến cho giá đất của xã Toàn Lưu tăng 20 – 30% trong thời gian ngắn.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn