Cường Tày - TikToker 1,7 triệu follow, SN 1996 là ai?

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip được cắt từ livestream của TikToker Cường Tày. Theo đó, TikToker này có những phát ngôn phản cảm liên quan đến vấn đề ủng hộ, từ thiện khiến nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình.

Trước những phản ứng từ cộng đồng mạng, Cường Tày hiện tại đã khoá chức năng bình luận trên TikTok. Song, từ khoá liên quan đến TikToker này vẫn đang được nhiều người tìm kiếm phổ biến.

Từ khoá "Cường Tày" được netizen tìm kiếm trên TikTok

TikToker này hiện đang tắt bình luận (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, Cường Tày (tên thật Lương Mạnh Cường, SN 1996, Lào Cai) bắt đầu hoạt động sáng tạo nội dung trên TikTok từ khoảng năm 2020. Đến hiện tại, TikToker này sở hữu 1,7 triệu người theo dõi và hơn 73 triệu lượt yêu thích.

Trên kênh của mình, Cường Tày chủ yếu khai thác nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày, những tình huống hài hước, tiểu phẩm ngắn và nội dung về gia đình, tình yêu. Bên cạnh đó, Cường Tày cũng thường thực hiện các video bắt trend, giải trí, livestream giao lưu với người xem.

Ngoài công việc sáng tạo nội dung, Cường Tày hiện cũng đang hoạt động affiliate, quảng bá sản phẩm và gắn giỏ hàng trên TikTok.

TikToker này hiện đang tắt bình luận (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên sự nổi tiếng trên MXH của Cường Tày thường gắn với nhiều ồn ào, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Trước đây, anh từng có mối tình kéo dài nhiều năm với một nữ TikToker nổi tiếng. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video hài hước, đời thường và được đông đảo cư dân mạng "đẩy thuyền". Chuyện tình này gây chú ý bởi cách xưng hô "chú - cháu" cùng khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Sau khoảng 4 năm gắn bó, cặp đôi xác nhận chia tay vào cuối năm 2023, khiến nhiều người tiếc nuối.

Không lâu sau đó, Cường Tày công khai mối quan hệ mới và tổ chức đám cưới vào năm 2024. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng một tháng trước khi cả hai xác nhận ly hôn. Diễn biến bất ngờ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh quyết định kết hôn rồi chia tay trong thời gian quá ngắn. Sau đó, cả hai cho biết đã khép lại mối quan hệ trong sự tôn trọng lẫn nhau và mong muốn không tiếp tục suy diễn về câu chuyện cá nhân.

Hiện tại, Cường Tày không chia sẻ về cuộc sống đời tư, tình cảm mà chỉ tập trung vào công việc của mình.

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: Phụ nữ mới