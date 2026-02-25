Đình Bắc nhận vinh dự hiếm có của bóng đá Việt Nam

Đình Bắc được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 - Ảnh: Ted Trần TV

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa vinh dự được đề cử vào danh sách Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025". Đây là phần thưởng cao quý do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng hằng năm nhằm tôn vinh những cá nhân trẻ không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Trước Đình Bắc, Tiến Linh cũng từng được vinh danh ở giải thưởng này năm 2024. Việc Đình Bắc góp mặt trong danh sách đề cử được xem là hoàn toàn xứng đáng sau một năm 2025 bùng nổ của chân sút sinh năm 2004.

Trong màu áo U23 Việt Nam, Đình Bắc là nhân tố nổi bật trên hành trình giành HCV bóng đá nam tại SEA Games 33, đồng thời góp công lớn giúp U23 Việt Nam đăng quang tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, nơi anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Sau đó, Đình Bắc tiếp tục đóng góp công lớn trong chiến tích U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026.

Ở giải đấu trên đất Saudi Arabia, Đình Bắc thể hiện phong độ ấn tượng bằng 4 pha lập công, 2 kiến tạo, trở thành Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, cầu thủ Việt Nam giành danh hiệu này ở châu lục. Bên cạnh đó, Đình Bắc cũng được vinh danh hàng loạt giải thưởng của AFC như Cầu thủ được yêu thích nhất và Bàn thắng đẹp nhất giải.

Đình Bắc đã có một năm 2025 cực kỳ thành công trong màu áo U23 Việt Nam - Ảnh: Ted Trần TV

Ở giải quốc nội, Đình Bắc tiếp tục khẳng định giá trị với những danh hiệu cá nhân ấn tượng như Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025. Sự nghiệp của Đình Bắc năm vừa qua còn được ghi nhận rộng rãi khi anh xếp thứ ba trong cuộc bầu chọn Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025, cho thấy tình cảm và sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Chưa dừng lại, tiền đạo của CAHN cũng được bình chọn là Nam VĐV trẻ của năm Cúp Chiến thắng 2025.

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Đình Bắc còn ghi điểm bởi hình ảnh cầu thủ trẻ giàu khát vọng, có lối sống tích cực và thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”.

Nếu được vinh danh, đây sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền đạo quê Nghệ An, đồng thời là sự ghi nhận cho một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn