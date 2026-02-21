Ô tô 1 tỷ của tiền đạo Đình Bắc

Theo tìm hiểu, ô tô cầu thủ Nguyễn Đình Bắc sử dụng là Hyundai Santa Fe, một trong những mẫu SUV cỡ trung nổi bật trong phân khúc tại Việt Nam. Sản phẩm gây ấn tượng với diện mạo hiện đại, mạnh mẽ và mang hơi hướng cao cấp. Kích thước tổng thể thuộc nhóm lớn trong phân khúc, với chiều dài xấp xỉ 4,8 m và trục cơ sở gần 2,8 m, tạo nên không gian nội thất rộng rãi cho cả 5 hoặc 7 chỗ ngồi tùy phiên bản. Khoang hành lý có dung tích lớn, có thể mở rộng đáng kể khi gập hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu chở đồ cho những chuyến đi xa của gia đình.

Dưới nắp ca-pô, dòng xe của Đình Bắc cung cấp nhiều tùy chọn động cơ. Bản máy xăng 2.5L Smartstream cho công suất quanh mức 180-190 mã lực, phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ thông. Bên cạnh đó, động cơ diesel 2.2L tiếp tục là lựa chọn được ưa chuộng nhờ mô-men xoắn cao, khoảng 440 Nm, mang lại khả năng kéo và tăng tốc ấn tượng. Ở một số thị trường và phiên bản cao cấp, xe còn có biến thể tăng áp hoặc hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L với mô-tơ điện, hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái hơn. Hộp số tự động 6 cấp, 8 cấp hoặc ly hợp kép 8 cấp được trang bị tùy theo phiên bản, cùng lựa chọn dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC.

Không gian nội thất là một trong những điểm mạnh của chiếc ô tô Đình Bắc sử dụng. Xe được trang bị màn hình giải trí cỡ lớn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động đa vùng, ghế da chỉnh điện kèm nhớ vị trí ở các bản cao. Một số phiên bản còn có màn hình hiển thị kính lái (HUD), sạc không dây và hệ thống âm thanh cao cấp.

Về an toàn, xe của Nguyễn Đình Bắc sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ tiên tiến như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hệ thống túi khí đa điểm cùng cấu trúc khung xe gia cường giúp nâng cao mức độ bảo vệ hành khách trong nhiều tình huống va chạm.

Tại Việt Nam, giá bán của Hyundai Santa Fe dao động quanh mốc từ dưới 1 tỷ đồng đến hơn 1,3 tỷ đồng tùy phiên bản và trang bị. So với các đối thủ cùng phân khúc, mẫu SUV này ghi điểm nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành. Việc lựa chọn Hyundai Santa Fe cho thấy tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ưu tiên sự tiện nghi, rộng rãi và thực dụng trong cuộc sống thường ngày.

