Đình Bắc ghi 4 bàn, ủng hộ 60 triệu đồng trong trận bóng thiện nguyện

Đình Bắc đang ghi điểm với những hoạt động cộng đồng

Ngày 20-2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), Nguyễn Đình Bắc tham gia trận bóng thiện nguyện ở xã Yên Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An. Anh xỏ giày vào sân và ghi 4 bàn (trong đó có 1 siêu phẩm từ chấm đá phạt), giúp đội bóng xã Yên Trung thắng ngược dòng đội doanh nghiệp với tỉ số 5-4.

Trận đấu đã kêu gọi được 123 triệu đồng, trong đó cá nhân Đình Bắc ủng hộ 60 triệu đồng. Số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Như vậy chỉ trong hơn 1 tháng qua, Đình Bắc đã ủng hộ 3 áo đấu, 1 bức tranh và ủng hộ trực tiếp tổng cộng hơn 200 triệu đồng để giúp đỡ bà con quê nhà.

Đình Bắc đang tranh thủ nghỉ Tết bù sau khi thi đấu trận lượt về cúp châu Á cùng CLB Công An Hà Nội hôm 18-2. Trong những ngày tới, anh sẽ lại hội quân để cùng đội bóng chuẩn bị cho V-League 2025 - 2026.

Tên tuổi Đình Bắc nổi như cồn sau hành trình cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng U23 châu Á 2026. Là cầu thủ nổi bật nhất U23 Việt Nam, Đình Bắc nhận sự quan tâm lớn của người hâm mộ cả nước lẫn quê nhà Nghệ An.

Mỗi khi về quê, dù được đông đảo bà con và người hâm mộ vây quanh xin chữ ký, xin chụp hình, Đình Bắc vẫn bình tĩnh, cởi mở đáp lại tình cảm, đặc biệt với các em nhỏ.

Cùng với những hoạt động dự sự kiện và quảng cáo, Đình Bắc cũng tích cực hoạt động thiện nguyện để đóng góp cho xã hội.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn