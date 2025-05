Điêu đứng vì người dân vô cớ cản trở thi công dự án

KCN VSIP Nghệ An II là dự án FDI, là một trong những công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn Nghệ An nhưng nguy cơ chậm tiến độ đang hiện hữu khi khan hiếm nguồn vật liệu san lấp. Nguyên nhân một phần do sự ngăn cấm, cản trở việc khai thác và vận chuyển vô lý từ một nhóm người dân xóm 6 xã Diễn Lợi.