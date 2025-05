Nghĩa Đàn (Nghệ An): Dự án kênh tiêu tiền tỷ sụt lún, nứt gãy khi chưa quyết toán

Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu tại xã Nghĩa Khánh được UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 5917/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 với tổng mức đầu tư gần 17 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ; tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; Ngân sách huyện, xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình được hoàn thiện và chính thức đi vào sử dụng năm 2020.

Phần thân cống có đoạn bị nứt gãy sâu, độ rộng hơn 10cm kéo dài từ mặt cống xuống đến chân cống. Những bậc thang lên xuống cống đã bị nứt, lún

Đây là một dự án có ý nghĩa lớn nhằm chống úng cho hàng trăm héc ta lúa trên địa bàn xã Nghĩa Khánh. Dự án có quy mô nạo vét tuyến kênh mương dài 3.441,18 m. Cống ghép từ ống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn D60 mác 200.

Cống điều tiết tại Km0+00 (Kích thước 3x(2.2x2.8)m, thân cống dài 34.57m, kết cấu bê tông cốt thép mác 250 liền khối), cầu tại Km2+156.8 (cầu dầm bản lỗ rỗng 2 nhịp 12m, tải trọng thiết kế H13-XB60). Cống 3 cửa tại Km3+441.18 (kích thước 3x (2.2x2.8)m, thân cống dài 35m, kết cấu bê tông cốt thép mác 250 liền khối). Cửa cống bằng thép tấm bọc Composite, phần chính dày 10mm, khung cửa bằng thép L80x80x8mm.

Một người dân xóm Đồng Đại than phiền, tưởng chừng có cống mới, vấn đề tiêu thoát lũ sẽ được giải quyết, nhưng từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng, tình trạng ngập úng còn nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt, mùa mưa lũ, người dân cùng với chính quyền phải ra mở cống bằng biện pháp thủ công, nước trong đồng mới thoát ra sông được. Khu vực sản xuất nông nghiệp là vùng trũng, hàng năm thường bị ngập úng khi mưa lớn xảy ra. Việc ngăn nước từ sông Hiếu vào thì được, còn để nước tiêu thoát từ vùng sản xuất ra sông rất khó khăn. Trong đó có hạng mục cống Ba Cửa lại không phát huy tác dụng.

Your browser does not support the video tag.

Phần thân cống có đoạn bị nứt gãy sâu, độ rộng kéo dài từ mặt cống xuống đến chân cống.

Theo người dân địa phương, tại hạng mục cống Ba Cửa được thiết kế, nhằm ngăn lũ từ sông Hiếu vào khu vực đồng ruộng và tiêu thoát nước từ đồng ra sông Hiếu (khi mực nước sông hạ thấp ở khu vực sản xuất nông nghiệp của xã).

Hiện tại hạng mục cống Ba Cửa không thể tự động đóng mở được khiến việc ngăn ngập úng và tiêu thoát nước cho đất sản xuất không đảm bảo, người dân phải vận hành bằng biện pháp thủ công. Trong khi đó, thân cống có nhiều vết nứt lớn, hở hàm ếch, có nguy cơ bị đổ vỡ khi mùa mưa lũ đến, nước dâng cao.

Có mặt tại dự án, ghi nhận của PV cho thấy, phần thân cống có đoạn bị nứt gãy sâu, độ rộng kéo dài từ mặt cống xuống đến chân cống. Những bậc thang lên xuống cống đã bị nứt, lún. Phần cửa sắt cống được chèn bằng các cây tre để tạo kẽ hở cho nước từ khu đất sản xuất chảy ra sông Hiếu.

Trao đổi với PV, ông Phan Đình Bình, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh cho biết, nhiều bất cập ở dự án tuyến kênh tiêu đặc biệt là cống Ba Cửa hoạt động kém hiệu quả làm cho nước thoát chậm.

Mỗi lần họp cử tri, người dân kiến nghị rất nhiều, xã cũng đã báo cáo lên huyện để có phương án xử lý. Riêng chính quyền xã, mỗi lần mưa lũ, phải huy động dân quân, người dân ra mở cống theo kiểu thủ công.

UBND huyện Nghĩa Đàn báo cáo tại công văn số 113/BC-UBND, Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu Nghĩa Khánh.

Theo báo cáo của UBND huyện Nghĩa Đàn tại công văn số 113/BC-UBND, Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu Nghĩa Khánh đã nghiệm thu hoàn thành phần hiện trường và đã hoàn thiện hồ sơ hoàn công, bàn giao cho chủ đầu tư.

Các hạng mục công trình đã thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) thẩm định. Cánh cửa cống được thi công đúng thiết kế phê duyệt nhưng không thể mở tự động theo nguyên lý vận hành. Nguyên nhân do nắp cống nặng và nước ngoài cống dâng nên lực nước không đủ để đẩy mở nắp cống.

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra nhưng chưa đánh giá được nguyên nhân.

Trong thời gian chờ quyết toán dự án và bố trí vốn sửa chữa, UBND xã Nghĩa Khánh đồng hành cùng huyện và vận hành thủ công để tiêu, thoát nước.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn cho biết: Để khắc phục tình trạng cánh cửa cống không thể mở tự động cần bố trí vốn để sửa chữa. Nhưng hiện nay, toàn bộ hồ sơ dự án đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ. Theo Luật Đầu tư công, dự án chưa quyết toán hoàn thành thì không được tiếp tục bố trí vốn nên UBND huyện chưa bố trí vốn để thực hiện việc sửa chữa, khắc phục.

Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu tại xã Nghĩa Khánh tổng mức đầu tư gần 17 tỷ đồng.

Được biết, đơn vị thi công gói thầu sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu tại xã Nghĩa Khánh là Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển An Việt. Đơn vị Tư vấn khảo sát, thiết kế và tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần Nhữ Gia.

Một dự án có ý nghĩa lớn phục vụ chống úng cho hàng trăm héc ta lúa trên địa bàn xã Nghĩa Khánh với kinh phí hàng chục tỷ đồng phải được nghiên cứu, đánh giá tính toán cụ thể.

Vì thế, cơ quan chức năng cần sớm xác định rõ lỗi tại khâu tham mưu, tư vấn, hay quá trình thi công đơn vị làm không đảm bảo chất lượng. Từ đó làm rõ, xem xét trách nhiệm các bên.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn