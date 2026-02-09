Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng trường lạm thu, giáo viên sửa điểm thi

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra sai phạm.

Ngày 8/2, Sở GD&ĐT Gia Lai có báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam), liên quan đến việc huy động kinh phí từ phụ huynh và sai phạm trong chấm, sửa bài kiểm tra học sinh.

Theo báo cáo, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức họp kiểm điểm đối với việc huy động kinh phí trái quy định tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Đồng thời, tập thể lãnh đạo nhà trường cũng tổ chức họp toàn thể viên chức để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung liên quan.

Ngay sau đó, nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn trả tổng số tiền 469 triệu đồng đã vận động từ phụ huynh để làm mái che và thuê nhân công dọn vệ sinh trong trường.

Liên quan đến phản ánh giáo viên sửa bài kiểm tra học sinh, qua xác minh cho thấy bà Trịnh Thị Kim Nga – giáo viên tiếng Anh đã can thiệp, sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2025–2026.

Giáo viên này cho rằng lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao, lo các em chủ quan trong học tập nên đã can thiệp vào bài làm. Người này phủ nhận việc điều chỉnh điểm số liên quan đến học thêm ngoài nhà trường.

Trước sự việc trên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ ban hành Quyết định số 07/QĐ-THNVC thi hành kỷ luật bà Nga với hình thức cảnh cáo. Đồng thời không phân công giảng dạy và bố trí thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư.

Nhà trường cũng được yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ bài kiểm tra học kỳ I năm học 2025–2026 của tất cả học sinh do giáo viên này phụ trách, nhằm bảo đảm kết quả chính xác, công bằng.

Sở GD&ĐT Gia Lai kiến nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ vì để Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động, tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ không đúng quy định, gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận không tốt.

Đồng thời, Sở đề nghị thực hiện điều chuyển vị trí công tác đối với Hiệu trưởng nhà trường. Các cơ sở giáo dục trực thuộc cũng được yêu cầu nghiêm túc chấp hành quy định về các khoản thu, vận động tài trợ, dạy thêm – học thêm. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý sai phạm nếu có.

Trước đó, theo phản ánh, trong năm học 2025–2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ vận động phụ huynh đóng góp hơn 469 triệu đồng để làm mái che và dọn vệ sinh. Trong đó, chi làm mái che hơn 159 triệu đồng, thuê nhân công dọn vệ sinh 153 triệu đồng. Ngoài ra, 19 phụ huynh phản ánh việc giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn