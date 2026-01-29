Vì sao 33 giáo viên nâng, hạ điểm thi học kỳ của học sinh?

Trường THPT Tô Hiến Thành, Thanh Hóa.

Mới đây, một giáo viên trường THPT Tô Hiến Thành bị tố can thiệp vào điểm thi giữa kỳ 1 và cuối học kỳ 1 của hơn 100 học sinh khối 11 và 12 khi nhập dữ liệu lên hệ thống.

Theo đó, các bài thi được nâng 1–3 điểm so với kết quả bài làm và điểm niêm yết công khai ban đầu. Ngoài ra, giáo viên này bị tố là đã hạ 0,5 điểm một số học sinh.

Chiều 28/1, trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Tài, Phó Hiệu trưởng trường THPT Tô Hiến Thành cho biết: "Vấn đề này tôi đã báo cáo Hiệu trưởng nhà trường. Đồng thời, nhà trường đang hoàn thiện báo cáo để trình Sở Giáo dục và Đào tạo".

Đến nay, Ban giám hiệu THPT Tô Hiến Thành chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật cụ thể với từng giáo viên.

Qua rà soát, Ban giám hiệu trường xác định có sai sót như tố cáo. Tuy nhiên, tình trạng này không chỉ xảy ra ở 1 lớp hay 1 môn học, mà ở nhiều lớp, nhiều môn. Riêng với điểm thi giữa và cuối kỳ 1, có 33 giáo viên ở môn Văn, Lý, Địa, Tiếng Anh... đã cập nhật điểm của học sinh ở 25 lớp sau khi nhập lên hệ thống.

Theo đó, Ban giám hiệu trường THPT Tô Hiến Thành đang xác minh, làm rõ việc nhiều giáo viên tự ý sửa điểm thi của học sinh trong hệ thống quản lý điểm VnEdu, khiến phụ huynh bức xúc.

Liên quan đến việc sai sót do đâu, ông Nguyễn Xuân Tài cho hay: "Sai sót có nhiều lý do".

Về quy trình, sau khi chấm thi, công bố điểm, giáo viên sẽ nhập điểm lên hệ thống VnEdu để lưu trữ, đánh giá, xếp loại học sinh. Những năm trước, việc này do Ban Công nghệ thông tin làm, ít có sai sót. Từ năm 2024, trường giao giáo viên bộ môn làm, dẫn tới các sai lệch như trên. Dự kiến, Ban Công nghệ thông tin sẽ quay lại đảm nhiệm việc nhập điểm.

* Còn tại tỉnh Gia Lai, cũng liên quan tới việc can thiệp vào điểm số của học sinh, trước đó, 19 phụ huynh có con học lớp 3 và lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) bức xúc phản ánh cô giáo K.N tự can thiệp, sửa bài kiểm tra học kỳ I năm học 2025-2026 của học sinh và hạ điểm. Ngay sau đó, cô N. tạm thời bị đình chỉ đứng lớp để xác minh.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định cô T.T.K.N đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I của nhiều học sinh do mình trực tiếp giảng dạy.

Theo giải trình của cô K.N, học kỳ I trong lớp có nhiều em đạt điểm cao, lo các em chủ quan trong học tập nên đã hạ thấp điểm. Tuy nhiên, phụ huynh lại nghi ngờ, cô giáo tự ý thêm các nét chữ vào bài kiểm tra, làm sai lệch kết quả để hạ điểm là nhắm vào những em không đi học thêm.

Trước thông tin cho rằng những học sinh có bài kiểm tra bị sửa từ đúng thành sai đều không tham gia học thêm tại nhà cô N., bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết, nhà trường mới chỉ tiếp nhận phản ánh liên quan đến việc giáo viên sửa bài kiểm tra, chưa nhận được phản ánh nào về việc cô N. tổ chức dạy thêm, học thêm.

Ngoài ra, những bài kiểm tra bị can thiệp có được phục hồi kết quả cho học sinh hay không, bà Quyên cho biết, sau khi có kết luận rõ ràng thì đương nhiên phải trả lại kết quả cho học sinh. Còn việc sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ, cô K.N. có tiếp tục đứng lớp hay không thì nhà trường đang làm các bước để xin ý kiến cấp trên.

Theo bà Quyên, do tính chất nhạy cảm của vụ việc, quá trình xử lý cần được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng và đúng quy trình. Nhà trường đang trong quá trình thực hiện quy trình kỷ luật đối với cô K.N. nên chưa thể cung cấp thông tin về mức độ kỷ luật. Sau khi hoàn tất, nhà trường sẽ có báo cáo gửi UBND phường Quy Nhơn Nam về kết quả xử lý.

